A karácsonyt sokan töltötték a tévé előtt

Míg a karácsonyi időszakban ismét sokan kapcsolták be a tévéjüket, úgy tűnt az ünnepek után más elfoglaltságot találtak maguknak a magyarok.

"Nincs karácsony Kevin nélkül" szól az örökbecsű tévés mondás, amely idén is igaz volt. A Reszkessetek betörők trilógia tarolt az ünnepek alatt. Annak ellenére, hogy a filmeket unalomig ismételte már az RTL Klub, a december 24-én vetített első rész különösen erős nézettséget hozott. Igaz, aznap nagyon eltalálta a kínálatot a csatorna, hiszen a családi mozi előtt vetített animációs film, a Jégvarázs is nagyon magas nézettséggel futott. Messze nem sikerült ilyen jól a TV2 karácsonya, hiszen a 24-én vetített Shrek első epizódját harmad annyian nézték, mint a Jégvarázst, így a szentestén utcahosszal nyert az RTL, a tévék előtt ülők harmada nézte este a csatornát a 18-49 közötti korcsoportból.



Karácsony első napjára sem mondhatjuk, hogy kiegyenlítettebb küzdelmet hozott volna, igaz a szombati számoktól némileg elmaradt az RTL Klub. A Reszkessetek betörők 2 és a Neveletlen hercegnő (ahogy azt előrevetítettük) nagyon jó párosnak bizonyult, a tévés szórakozást választók közül ismét a többség ide kapcsolt, hiszen 100-ból 28 ember ezt a csatornát választotta.

Karácsony második napján már gyengébb számokat produkált az RTL Klub. Ebben szerepe volt annak, hogy a TV2 által vetített Shrek 3 nagyobb érdeklődést váltott ki, mint az első két rész. Ahogy az is valószínűleg közrejátszott, hogy a Reszkessetek betörők széria leggyengébb darabja a harmadik, talán nem véletlen, az első két rész főszereplői, Macaulay Culkin, Joe Pesci és Daniel Stern ebben a moziban már nem vállaltak szerepet.



A következő napokban nemcsak a tévéműsorok, hanem a csatornák nézettségi számai is lefele tartottak. Karácsonyhoz hasonlóan szintén megszokott programokkal találkozhattunk, hiszen az RTL Klub a Halálos fegyver film egyes részeivel, illetve a Toy Story első két részével készült. A TV2-nél is abban hittek, hogy folytatásos műsorszámmal érdemes próbálkozni, így náluk a Madagaszkár három része került adásba. Az animációs filmek egyike sem volt elsöprő siker, a TV2 azzal vigasztalódhatott, hogy így is felfele húzták ezek a mozik a csatorna átlagát.



Érdekes volt a szilveszteri versengés. Sok éven át ugyanis az RTL Klub ezt az időpontot kis túlzással feladta. A kötelező elem az a néhány vígjáték volt, amit többnyire korábban már vetítettek. Ezzel szemben a TV2 sokáig komolyan készült sajátgyártású programokkal, illetve ahogy Kevin a karácsonynak úgy volt Sas József és a Mikroszkóp színpad kötelező kelléke a Szilveszternek. Noha az Andy Vajna-féle TV2-t sok mindenért lehet szidni, azért viszont köszönet illeti őket, hogy ez a nagyon gyatra nyugdíjas humor eltűnt a képernyőről. Az RTL viszont készült, igaz nem klasszikus kabaréval, hanem vicces híradóval, most azonban dezinformáció töltötte meg a hírműsort, amelyet a Hírcsárda szerzői írtak. Ez a fajta viccelés sem tud persze mindenkit lekötni, de az év utolsó estéjének legnézettebb programja ez lett.

mfor.hu