Kétszer gazdagabbak vagyunk mint a svájciak, ha ingatlanról van szó

Miközben a magyar háztartások 88 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él, addig a svájciaknak csak 40 százaléka mondhatja el ezt magáról.

A magyar háztartások 88 százaléka saját tulajdonú ingatlanban él, ami az egyik legmagasabb arány az Európai Unióban. Az OECD legfrissebb felmérése szerint, amely 2014-es adatokra épül, nálunk csak a szlovákok (90 százalék) és a litvánok (90 százalék) ragaszkodnak jobban a saját tulajdonú ingatlanhoz. Ugyan ebben a négy országban az arány szignifikánsan magasabb, de ha rápillantunk a lenti térképre jól látszik, hogy alapvetően a volt szocialista országokra jellemző a saját tulajdon.

Nyugat felé haladva - párhuzamosan az ingatlanárak növekedésével – egyre kevesebben laknak saját ingatlanban. Ausztriában például csak minden második osztrák háztartás tulajdonosa is az otthonának, Németországban és Svájcban pedig még ennél is kevesebben. Erre a két országra 45, illetve 40 százalékot közölt az OECD. Persze ehhez arra is szükség van, hogy évtizedek óta jól működő bérlakásrendszer legyen náluk.

Az OECD-országokban a saját tulajdonú lakások aránya átlagosan 66 százalék.

A statisztikából még egy éles kelet-nyugat irányú megoszlás rajzolódik ki. Minél inkább haladunk a fejletlenebb keleti országokból a fejlett nyugatiakhoz, annál magasabb a saját tulajdonú lakásokon a jelzálog aránya. Miközben a román vagy bolgár ingatlanoknak 2014-ben mindössze 1-2 százalékán volt jelzálog, addig nálunk már 10, Csehországban 14, Ausztriában, Németországban 19-19, Svájcban 35, Hollandiában pedig 47 százalék.

