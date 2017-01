Hogyan keress pénzt a tőzsdén?

Zsiday Viktor

alapkezelő Zsiday Viktoralapkezelő

Nagyon-nagyon kevés ember tudott tőzsdézésből meggazdagodni az idők folyamán, és azok egy része is később elbukta vagyonát.

A közgazdászok halmozottan hátrányos helyzetűek: egyrészt azt hiszik, hogy értenek hozzá, másrészt abszolút nem értenek hozzá. Hogyan lehet akkor mégis pénzt keresni a tőzsdén?

Nagyon nehezen. A legtöbb ember számára a spekulatív befektetésekkel történő pénzszerzés, azaz a rövidebb-középtávú kereskedés nem járható út. Akinek mégis, az vegye figyelembe, hogy ez egy szakma, és ki kell járni az "egyetemet", utána le kell belőle "phd-zni", és gyakran még utótanulmányokat folytatni. A tanulópénz mindenképpen sok, a kifizetés ezek után erősen bizonytalan. Nem lehetetlen, de nagyon keveseknek fog sikerülni. Ha valaki meg akar gazdagodni, akkor annak sokkal valószerűbb útja a saját vállalkozás felépítése. A tőzsde vagyonszerzésre kevésbé, meglévő vagyon megtartására és némi gyarapítására sokkal alkalmasabb.

A legtöbben azonban úgy kerülnek kapcsolatba a tőzsdével, hogy van valamennyi pénzük, és mint valami kaszinóban, elkezdik ide-oda rakosgatni a "téteket". Ez majdnem biztos, hogy végül veszteséggel fog zárulni, és a delikvens levonja a következtetést: a tőzsdén csak bukni lehet. Így igen. Ha viszont inkább megpróbálná a tőzsdét hosszútávú megtakarítási/befektetési lehetőségként felhasználni, akkor sokkal nagyobb esélyekkel indulna. Akinek nem ez a fő foglalkozása (de még közülük is soknak!), annak inkább azt javasolnám, hogy valamilyen rendszerességgel (havi, negyedéves, éves) fektessen be egy kiválasztott, széles palettát felölelő termékbe. Ez lehet például egy nagyobb tőzsdeindex, talán legpraktikusabb a világ tőzsdéit leképző msci world indexet követő tőzsdén kereskedett befektetési alap (ETF) időszakos rendszerességgel történő megvásárlása. Vagy lehetséges egy jól kiválasztott másfajta, abszolút hozamú befektetési alapkosár vásárlása (nyilván hazabeszélek, de a Concorde Hold Alap pont ilyen kosár, amely ráadásul díjmentesen csomagol össze több, véleményem szerint igen jó minőségű alapot), vagy - bár nem tőzsde - jelenleg értelmes választás idehaza az inflációkövető prémium magyar államkötvények vásárlása. Vagy ezek valamiféle kombinációja. Nyilván nagyobb összeg esetén ezt az egészet rá lehet bízni a privátbankárokra, de itt is óvakodjunk a drága termékeket árusítóktól: sokkal valószínűbb, hogy a hosszútávú kiegyensúlyozott részvény-kötvény portfoliót kezelők értelmesebb eredményeket érnek el számunkra.

A lényeg, hogy egy előre meghatározott stratégia mentén építsünk fel egy portfoliót, hosszútávú elképzelésre, és nem rövidtávú megérzésekre, brókerötletekre alapozva. Ha esik, ha fúj, negyedévente mondjuk elköltjük az erre szánt összeget. Nagy valószínűséggel 10-éves távon lesz belőle reálhozamunk.

Esetleg, de ez már ingoványos talaj, ki lehet ezt egészíteni a "keselyű-stratégiával". Ha azt olvassuk sok helyen, hogy a világ valamely szegletén baj van (szétesik az eurózóna, tönkremennek az oroszok, recesszió van Brazíliában, stb. stb.) akkor jó esélye van, hogy ott olcsón lehet valamiféle eszközöket (részvényeket vagy kötvényeket) vásárolni. A sok rossz hír ennek a stratégiának szükséges, de nem feltétlenül elégséges feltétele, ehhez már azért mélyebb ismeretek, és némi utánajárás szükségesek. Általában azonban mire a helyi statisztikai hivatalok meghirdetik a recesszió beköszöntét, már elég olcsón lehet vásárolni. Ez egy ad-hoc módszer, nem veszélytelen, de ha nem hitelből, és csak a pénzünk kisebb részével csináljuk, akkor nagyon nagy bajba azért jellemzően nem kerülhetünk vele.

Bónuszjavaslat: bármely országban beköszönthet olyan időszak, hogy pénzügyileg lezárják a határokat, meghibban a politikai vezetés, stb. Ezért biztosításképpen racionális a pénz egy részét nem saját országunkban tartani.

Több mint 20 éve foglalkozom befektetésekkel. A legtöbb ember nem fog pénzt keresni a tőzsdén, hanem lógó orral fog távozni. Viszont ha a fentieket alkalmazzuk, akkor azért elég jó esélyünk van rá, hogy ha nem is 1-2, de 5-10 éves távon a megtakarításaink gyarapodni fognak (persze korántsem éves 20-30%-kal, az ilyesfajta tündérmeséket felejtsük gyorsan el, a jelen környezetben éves 5-8% nagyon jó eredmény). Erre alkalmas lehet a tőzsde a legtöbbeknek mélyebb hozzáértés nélkül is, de ehhez is viszonylag jól kidolgozott (bár egyszerű) stratégia, és az ahhoz való ragaszkodás kell. Sok időt nem vesz igénybe, csak némi elszántságot. Hosszútávon a tőzsdék a gazdasági növekedéssel párhuzamosan emelkednek. Ebben a növekedésben részt vehetünk, ha jól használjuk a lehetőségeket, de vigyázni kell, mert a hirtelen, gyors nyereséget ígérők szirénéneke nagyon csábító tud lenni, de a görögöktől pontosan tudjuk, hogy ennek mi a vége...