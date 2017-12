Tömegével ölik meg magukat az amerikai farmerek

Információ A cikkek nyomtatása csak regisztrált felhasználóink számára lehetséges. Amennyiben Ön már regisztrált, lépjen be a szolgáltatás eléréséhez!







Több mint kétszer annyian vetnek véget önkezükkel az életüknek, mint a háborús veteránok. A jelenség a világon mindenütt terjed.

Riasztó fejleményről jelentetett meg cikket a Guardian. A lap terjedelmes riportban számol be arról, hogy tömegével ölik meg magukat az amerikai farmerek. A jelenség azonban nem csak az USA-ban figyelhető meg, a világon mindenütt egyre több földműves lesz öngyilkos.

A cikk szerzője, Debbie Weingarten korábban maga is farmer volt Iowában, így mélyebb rálátása van a földművesek helyzetére. Weingarten a szövegben felidézi korábbi életét, azt, hogy a földművesség mennyire sok munkával és mennyire kevés pénzzel jár, és azt is, hogy mivel a termény ki van szolgáltatva az időjárás változásainak, a farmerek szinte folyamatosan szorongásban élnek.

Ezek is hozzájárulnak a drámai helyzethez. Egy tavalyi amerikai vizsgálat azt találta, hogy a mezőgazdasági dolgozók minden más ágazat dolgozóinál nagyobb arányban vetnek véget a saját életüknek. A Center for Disease Control and Prevention (CDC) (Betegségkontroll és – Megelőzési Központ) jelentése szerint a vizsgált 17 államban ötször magasabb az öngyilkos farmerek aránya, mint a teljes népességre vetített átlag.

A CDC-tanulmány nyilvánosságra hozatalát követően szintén riasztó statisztikát közölt a Newsweek. A lap szerint az amerikai farmerek öngyilkossági rátája több mint kétszerese a háborús veteránokénak. Az arány valójában még ennél is magasabb lehet, mert a lap összesítéséből kihagyta az amerikai mezőgazdaság egyik motorját, Iowa államot. A másik, ami miatt a szám feltehetőleg alacsonyabb, mint a valóság, pedig az, hogy sok farmer mezőgazdasági balesetnek álcázza az öngyilkosságát, és ezeket így is rögzítik.

Nem csak az USA-t sújtja a földművesek önygilkossági hulláma. Világszerte hasonló a tendencia: Ausztráliában négynaponta öli meg magát egy farmer, Nagy-Britanniában hetente, Franciaországban kétnaponta, Indiában pedig 1995 óta több mint 270 ezer földműves vetett véget az életének.

A CDC-jelentés az öngyilkossági hullám lehetséges okai között sorolja a farmerek társadalmi elszigeteltségét, a mindig a levegőben lógó pénzügyi bukást, a mentális segítséget nyújtó intézmények hiányát, azt, hogy a farmerek egyébként sem hajlandóak segítséghez fordulni, és azt, hogy a közvetlen környezetükben elérhető számtalan halált okozó eszköz.

Weingarten a cikkben megszólaltatja a téma egyik szakértőjét, Dr. Mike Rosmannt. Rosmann maga is farmer Iowában, emellett külön a földművesek viselkedésére szakosodott pszichológus. Ő a mezőgazdasági dolgozók szuicid hajlamát azzal magyarázza, hogy földet művelni nem lehet fél szívvel: a farmerekben a pénzkeresésen túl nagyon erős belső kényszer munkál, hogy előállítsák az emberi élet esszenciális elemeit, például ételt és ruha-alapanyagokat. De ez kétélű kard, hiszen ha valami miatt ebben nem tudnak sikeresek lenni, akkor a nagy munkakedv kétségbeesésbe és kilátástalanságba csúszik át. Ugyanaz a szenvedély hajszolja öngyilkosságba a földművest, mint ami sikeressé teszi, mondja Rosmann.

A drámai trendnek az anyagi oka is drámai. Az amerikai agrárágazat most olyan mélyrepülésben van, amire a szintén rengeteg öngyilkossággal járó nyolcvanas évekbeli krízis óta nem volt példa. 2013 óta a felére csökkent az amerikai farmerek bevétele, az előrejelzések szerint pedig idén minden ottani földműves átlagosan 1325 dollárt bukik az egész éves megfeszített munkáján.

Termelői árminimum híján az amerikai farmerek csak jóval olcsóbban tudják eladni a javaikat, mint amennyiért megtermelték őket - a reális ár kevesebb mint egyötödéről beszélnek. Ezt szemléltette augusztusi videóján Tom Giessel, Kansas Pawnee Megyei Farmeruniójának elnöke. A képsoron Giessel azt sorolta, hogy egy véka - 27 kilogramm - búza termelői árán milyen és mennyi háztartási cikket lehet vásárolni. Egy véka búza árából mindössze hat muffin, négy tekercs vécépapír és egy vekni kenyér jön ki - mindez úgy, hogy egy egy véka búzából 70 darab félkilós kenyeret lehet sütni.

Mint hogy egyelőre nem látszik, hogyan tudnának normalizálódni az amerikai mezőgazdaságban az árak, Rosmann szerint az öngyilkossági hullámot terápiával lehetne visszaszorítani. A szakember viszont azt mondja, egyáltalán nem mindegy, milyen kezelést nyújtanak a földműveseknek. Mint mondja, a pszichológusoknak értenie kell a mezőgazdasághoz is, de legalábbis érteniük kell a mezőgazdasági dolgozók életét. Azt ugyanis nem javasolhatják egyetlen gazdának sem, hogy menjen el pár hétre nyaralni, hiszen a földeken a termény sem megy vakációra soha.

mfor.hu