Varga és Matolcsy háborúja

A látszat ellenére most a nemzetgazdasági miniszterre nagyobb szüksége van Orbán Viktornak.

Újabb epizóddal bővült a magyar pénzügyi politika két meghatározó alakjának, Varga Mihálynak és Matolcsy Györgynek évek óta tartó csatája a legbefolyásosabb gazdasági irányító posztért. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara február végi rendezvényén nagy nyilvánosság előtt zajlott a legutóbbi pengeváltás. Míg a Magyar Nemzeti Bank elnöke - szokásához híven - kizárólag magának tulajdonította az érdemet a javuló gazdasági eredmények elérésében, Varga Mihály az államháztartás konszolidációjának sikerét csak arra az időszakra - 2013 utánra - pozícionálta, amikortól ő vezeti a Nemzetgazdasági Minisztériumot.

Tették mindezt Orbán Viktor miniszterelnök jelenlétében, akiről közismert, hogy szereti a versenyhelyzetet, nem csak a sportban, de a politikában is. Nála nincs dedikált gazdája egy területnek, többen kapnak felügyeleti jogosítványokat (lásd az energetika, amely felett egy időben a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is kontrollt gyakorolt). A kormányfő hisz abban, hogy ezek a helyzetek jobb teljesítményre sarkallják a résztvevőket. Ezért nincs ellenére, hogy a gazdaságpolitikána több stratégiai centruma legyen, vagyis ne kizárólag a József nádor téren, a nemzetgazdasági tárcánál alkossanak koncepciókat, hanem például a Szabadság téren, a nemzeti bankban is.

Ez a kikényszerített versenyhelyzet azonban kényelmetlen is lehet, hiszen adott esetben nem lehet tudni, ki az igazi gazdája a területnek, kitől kell várni az instrukciókat. Matolcsy ráadásul a nemzeti bank előtt pont a nemzetgazdasági tárcát vezette, tehát mind a fiskális, mind a monetáris ügyekben jártasságot szerzett. Így aztán feljogosítva érzi magát, hogy olyan témákban is megnyilatkozzon, illetve az MNB-n keresztül tanulmámyokat adjon ki, amelyek túlmutatnak a jegybank feladatain. Más értelmezésben viszont egy nemzeti banknak ez is a dolga, nem csak a szűken vett monetáris politika gondozása.

Az mfor.hu információi szerint valóban nem nevezhető súrlódásoktól mentesnek Varga és Matolcsy szakmai kapcsolata.

Matolcsy aktivitását sérelmezik a nemzetgazdasági minisztériumban, azt túlterjeszkedésnek gondolják, egynémely ötletét pedig egyenesen hajmeresztőnek. Viszont Orbán látványosan kiáll Matolcsy mellett, őt nagy stratégának tartja, aki képes volt a nemzetközi gazdaságpolitika szabadelvű fősodorjával szemben cselekedni, és így konszolidálni az államháztartást, fékezni az inflációt. (Egy feladat maradt még: megtalálni a tartós növekedés hajtóerejét. Azt már tudjuk, hogy az uniós pénzek nélkül legfeljebb 2 százalékos növekedésre képes a magyar gazdaság, ráadásul 2020 után a várhatóan elapadó támogatásokat valamiből pótolni kell majd. Erre még nem találták fel a Matolcsy-féle csodaszert.)

Visszatérve az MKIK rendezvényére, a hallgatóságnak feltűnhetett, hogy Orbán milyen egybecsengően beszélt Matolcsyval a kitörési lehetőségekről. Felhívta a közönség figyelmét az MNB tavaly publikált, versenyképességről szóló kötetére, ami a vezérfonala lesz az előttünk álló gazdaságpolitikai intézkedéseknek. Varga Mihály kevesebb jó szót kapott, amiből sokan azt szűrték le, hogy Matolcsy győzelemre áll ebben a csatában.

Portálunkat is kíváncsivá tették a kamaránál történtek, ezért megkerestük Orbán gazdasági tanácsadói körébe tartozó egyik bizalmasát, hogy belülről is olyannak látszik-e a Varga-Matolcsy konfliktus, mint kívülről. Informátorunk minden szereplőt jól ismer ebben a történetben. Nem tagadta, hogy vannak nézetkülönbségek köztük, de szerinte nem arról van szó, hogy bármelyikük ifontosabb lenne a miniszterelnöknek, mint a másik. Helyzetek, korszakok vannak, amikor más-más munkára van szükség, az arra megfelelő emberrel.

Matolcsy kezdeményező, ötletelő típus, aktív, aki mindig újítani, változtatni akar. Varga ehhez képest visszafogottabb, nyugisabb, az ő terepe a konszolidáció. Márpedig most ilyen időszakot élünk, amikor utóbbi a tulajdonságokra van szükség. Nyilatkozónk szerint tehát félrevezető a kamaránál történtekből megítélni Varga, illetve Matolcsy befolyásának változását.

A jelenlegi időszakban a nemzetgazdasági miniszter képességeire támaszkodik Orbán, de eljön megint az az idő, amikor újra Matolcsy kezdeményezőkézségére számít majd a kormányfő.

Megpróbáltunk a kormányból is megszólaltatni valakit, hogy azon a szinten milyen benyomások alakultak ki erről az izgalmas szakmai viszonyról. Lázár Jánosnak a legutóbbi Kormányinfón tettük fel a kérdést, hogy szerinte Orbán Viktor kire hallgat inkább gazdasági ügyekben, Vargára vagy Matolcsyra.

Lázár János szerint minden rendben van.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter felidézte, hogy a gazdasági miniszter és a jegybankelnök is tagja a gazdasági tanácsnak, amit negyedévente hív össze Orbán, rajtuk kívül még a kancelláriaminiszert (vagyis maga Lázár) és a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője (Rogán Antal) vesz részt ezeken az üléseken. Így, mindannyiukra hallgat a miniszterelnök gazdasági kérdésekben - válaszolta Lázár egy félmosoly kíséretében. Majd hozzátette: a miniszterelnök elégedett lehet, mert van egy kiváló államháztartásért felelős minisztere és egy nagyon jó jegybankelnöke. Ez megnyugvásra és örömre ad okot - mondta Lázár, ugyanazzal az arckifejezéssel.

Baka F. Zoltán

mfor.hu