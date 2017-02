Egy nagy dobása volt az RTL-nek

Miközben az RTL Klub új sorozata, A mi kis falunk nagyon komoly nézettséget ért el az első adásával, a csatorna más műsorai nem igazán brillíroznak.

Az RTL Klub sajátgyártású sorozatai viszonylag jól teljesítettek az elmúlt időben, hiszen a két hete búcsúzó Válótársak is a csatorna átlagos közönségarányánál jobban teljesített. Most azonban olyan típusú tartalmat, nevezeten vígjátékot tűztek műsorra, ami a nagy kockázat, nagy nyereség kategóriába sorolható. Több csatorna próbálkozott az elmúlt években könnyed műfajjal, de olyan produkció, ami tartósan a képernyőn tudott volna maradni, nem született az elmúlt másfél évtizedben.

Éppen ezért különösen izgalmas, hogy az új sorozatból mit tud kihozni az RTL, ahogy az sem érdektelen, hogy a közönség részéről milyen fogadtatásban részesül. A népszerűség és a minőség persze korántsem állnak szoros kapcsolatban, elég a (magyar) mozis nézettségi listákat megnézni, ahol Adam Sandler, Ben Stiller vagy éppen Rob Schneider vígjátékaira gondolni, amelyek sokszor alpári, vagy nagyon egyszerű poénokkal érnek el komoly sikereket. Ami a mi kis falunkat illeti, itt is hasonló a helyzet, legalábbis az első rész alapján. Hiába próbált a sorozat címe Hrabalra művére és Menzel filmjére utalni, az új sorozat finoman szólva sem az a szint. Sőt, elsőre még az előképnek tekinthető Üvegtigris nívójához is felfele kellene mozdulni, bár az alkotó Kapitány Iván révén, aki a legendás büfé köré épülő filmeket is jegyzi, valószínűleg ez még megugorható szint.

A fanyalgó kritikák ellenére a sorozat nagyon bekezdett, és az RTL Klub szerint minden várakozást felülmúló nézettséggel indult. A 18-49 éves korosztály és a teljes lakosság körében is ez volt a legnézettebb műsor az 5. héten. A kereskedelmi célcsoportban 33,8 százalékos közönségarányt ért el, míg a teljes lakosságot nézve 30,3 százalékot. A mi kis falunk sikerét erősíti az is, hogy csaknem 40 ezren nézték vissza az első részt digitális platformokon, és a vasárnapi ismétlés is kiugróan magas, 9,6 százalékos közönségarányt ért el a 18-49 évesek körében.

Bár a nézettségi lista élmezőnyében az új sorozat mellett a szokásos hétköznapi műsorokat (Barátok közt, Éjjel-nappal Budapest, Fókusz, Híradó) találjuk, ezek azonban a korábbiaknál kisebb nézőtáborral és közönségaránnyal büszkélkedhetnek. Így hiába volt kiugróan erős a csütörtök este egy része, heti átlagban nem tudott erősödni az RTL.

A vetélytársak közül a TV2, illetve annak kábelcstornája, a Super TV2 volt amely ismét kimagasló teljesítményt tudott legalább egy műsor erejéig nyújtani. Újabb rekord született ugyanis a kábelműsorok nézettségi mérésében, soha nem néztek még annyian ilyen csatornát, mint vasárnap este, amikor a Sztárban Sztár + 1 kicsi fináléját több mint 870 ezren követték nyomon. A finálé a teljes lakosság, a 18-59 és a 18-49 évesek körében is magabiztosan nyerte műsorsávját, megelőzve a nagycsatornák kínálatát is. Mindhárom célcsoportban 20 százalékhoz közeli közönségarányt ért el a műsor, vagyis a készülékek előtt ülők majdnem ötöde nézte a szórakoztató show utolsó adását. Egyébként a formátum az egész évad alatt magas teljesítményt nyújtott, a kilenc adás átlagosan közel 770 ezer fős nézettséget és 16,6 százalékos közönségarányt ért el a teljes lakosság körében. Az összes élőshow adásideje alatt a Super TV2 volt a legnézettebb csatorna a teljes lakosság körében.

Ha nem is szárnyalt, de némileg javított a köztévé versenye, A Dal. Az Eurovíziós Dalverseny hazai válogatójaként is funkcionáló műsor a kereskedelmi célcsoportban közelített a 10 százalékos közönségarányhoz, míg a teljes lakosságban bőven át is lépte azt. Ennek köszönhetően egyébként a szombati napon a szokottnál gyengébb számokat ért el az RTL Klub és a TV2 is.

Összefoglalva az 5. héten főműsoridőben (19-23 óra között) a 18-49-es korcsoportban az RTL Klub (16,9% SHR) helyben járt, javítani tudott ugyanakkor a TV2 (10,1% SHR). Maradt fej-fej mellett a két RTL-es kábelcsatorna, a Cool (4,5% SHR) és a F+ (4,5% SHR). A Viasat3 (2,9% SHR) megismételte az egy héttel korábbi átlagát, ahogy a Duna TV (2,4% SHR) is ott folytatta, ahol a negyedik héten abbahagyta.