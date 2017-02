Masterpass: Nem kell várni a pincérre, ha rendelni vagy fizetni szeretne

További hat országban válik elérhetővé a Qkr! with Masterpass megoldás, és egy új funkcióval is kibővül az alkalmazás – jelentette be ma a Mastercard a Mobile World Congress-en. Így még több vendégnek lesz lehetősége az okostelefonjáról rendelni és fizetni a számlát, akár megosztva azt barátaival. A Mastercard Labs által fejlesztett Qkr!-t már nagy sikerrel alkalmazzák a wagamama, Juan Valdez, ASK Italian, Young’s Pubs, Zizzi éttermekben, időt spórolva ezzel mind a fogyasztók, mind a pincérek számára.

A Qkr! egy olyan megoldás, amelynek segítségével egyszerűen, mobiltelefonnal rendelhetnek és fizethetnek a vendégek kávézókban, éttermekben. Az alkalmazás a Mastercard globális fizetési megoldását, a Masterpass-t használja, amely minden eddiginél kényelmesebb fizetést tesz lehetővé bármely internetes vásárlásnál. A Masterpass fizetési opció kiválasztása után a kártyabirtokosnak csupán a telefonszámát kell megadnia, a kártyaadatok és személyes információk ugyanis biztonságosan tárolódnak, így nem kell ezeket újra begépelni minden vásárláskor - írja a a cég lapunkhoz eljuttatott közleményében.





2017-ben a Mastercard Brazíliában, Kanadában, Írországban, Szingapúrban, a Dél-afrikai Köztársaságban és az Amerikai Egyesült Államokban is elérhetővé teszi a Qkr! platformot, azért, hogy a vásárlók még egyszerűbben fizethessenek az iskolákban, a benzinkutakon, parkolókban, sportcsarnokokban, vagy akár az étel- és áruautomatáknál is. A Mastercard egyúttal egy másik együttműködést is bejelentett: a kártyatársaság az Oracle-lel közösen azon dolgozik, hogy a Qkr-t és a Masterpass-t az Oracle éttermi rendszerével is összekössék, így világszerte még több kereskedő csatlakozhat majd a digitális fizetési platformhoz.

Nem kell várni a pincérre, ígéri a Qkr!





A Qkr már most is elérhető Ausztráliában, Kolumbiában, Mexikóban és az Egyesült Királyságban a wagamama, Juan Valdez, ASK Italian, Young’s Pubs, Zizzi éttermekben, és ezt az alkalmazást használják a hajléktalanok által működtetett Change Please elnevezésű mobil kávé-szállítási szociális projektben is.





A Qkr segítségével az éttermek és kávézók még több vendéget tudnak majd kiszolgálni, és könnyen vezethetnek be olyan új szolgáltatásokat, mint például a kiszállítás. Ha egyszerűbb a fizetés, a munkatársak sokkal inkább a magas minőségű kiszolgálásra koncentrálhatnak. A Qkr alkalmazás lehetővé teszi célzott promóciók, hűségprogramok bevezetését is. A platformhoz egy web-alapú menedzsment portál is kapcsolódik, ahol a kereskedők egyszerűen átrendezhetik az étlapot, az árazást.





A Qkr most új funkcióval bővül, amelynek “Open Tab” a neve. Az “Open Tab” (nyitott számla) megoldással – amely 2017 nyarától lesz elérhető – a vásárlók a telefonon láthatják a rendelést, és mobileszközük segítségével fizethetnek, amint befejezték az étkezést. A számlát egyszerűen meg lehet osztani több vásárló között is, mindenki kiválaszthatja, hogy mely tételekért szeretne fizetni. A következő videón látható az alkalmazás működés közben: https://youtu.be/uMFVqxZPEss





Kutatások igazolják, hogy az éttermi vendégeknek sokszor akár 12 percet is kell várakozniuk, hogy felvegyék tőlük a rendelést, megkapják, illetve kiegyenlítsék a számlát. A Qkr! alkalmazással a fizetés csupán néhány másodpercet vesz igénybe.

mfor.hu