Őrült reklámpénzeket akasztanak, mégsem teljesen elégedettek

Várhatóan idén is bevételi rekordot dönt az amerikai futball bajnokság döntőjét közvetítő tévétársaság, legalábbis ami a bevételeket illeti. A Super Bowl reklámidejének ára ugyanis minimálisan növekedni tudott.

Ahogy minden évben úgy idén is február első vasárnapja lesz az, amikor az amerikai sportok szerelmesei és a reklámrajongók is éjszakázhatnak. Az amerikai futball bajnokság döntőjét ugyanis 2017. február 6-án a texasi NRG Stadionban rendezik meg. Az Atlanta Falcons és a New England Patriots csapnak majd össze, a közvetítési jogokat idén birtokló Fox pedig ha nem is maradéktalanul, de elégedett lehet.

Tom Bradynél is vannak jobban kereső amerikai focisták

Az idei év két legjobb csapatából a bostoniak, vagy a Patriots több mint egy évtizede az elit tagja, és a csapat irányítója, Tom Brady a liga ikonikus alakja. A mára a legnagyobbak között számon tartott játékos egy sérülésnek köszönhette, hogy 2001-ben a tartalékok közül előléphetett, és esélytelenként egyből győzelemre vezette csapatát a Super Bowlban. Majd utána még 2003-ban és 2004-ben is begyűjtenie a Vince Lombardi Trófeát, ám a 2007-es és a 2011-es esztendőben elbukták a döntőt. Két éve viszont ismét a csúcsra jutott a legendás irányító és csapata, aki számos NFL rekorddal büszkélkedhet. Bár sokan mind őt, mind a Patriots zseniális edzőjét Bill Belichicket abból a szempontból megosztónak tartják, hogy vagy rajonganak értük, vagy utálják őket, a nézettség szempontjából ez tulajdonképpen mindegy. A New England és Brady ugyanis önmagában garancia arra, hogy komoly tömegek üljenek le a meccset nézni.

Brady felesége a gyönyörű Gisele Bündchen az utóbbi évek legjobban fizetett modellje

Hogy lesz nézettségi rekord, az ugyanakkor nem garantált. A Fox ugyanis sokkal jobban örült volna, ha az NFC (National Football Conference) bajnoka az Atlanta helyett valamely nagyobb közönség kedvencnek számító gárda kerül döntőbe. Volt is rá esély, hogy akár a liga alapítása óta hatalmas rajongótáborral rendelkező Green Bay Packers, vagy a sokatmondóan csak az Amerika csapataként aposztrofált Dallas Cowboys kerüljön a döntőbe. A rájátszásban azonban a Dallas a Green Baytől kikapott, hogy aztán az NFC döntőjében megalázó vereséget mérjen rájuk a Falcons. Nagy kérdés, hogy az egyesek szerint „sótlan” atlantai gárda mekkora vonzerőt jelent majd, ám miattuk a Fox nem tudott komoly áremelést végrehajtani a reklámidőknél.

Idén ugyanis egy 30 másodperces szpot átlagos ára 5,02 millió dollár lesz, míg tavaly kereken 5 millió dollár volt. Mielőtt könnyeket hullajtanánk a Foxért érdemes megjegyezni, hogy volt az elmúlt években is hasonló eset, amikor komoly emelkedés után kicsit megtorpantak az értékesített reklámidők árai, ez történt 2013-ban, amikor az egy évvel korábbihoz hasonlóan 4 millió dollárt kellett fizetni 30 másodpercnyi időért.

Miután számos olyan vállalat van, akik állandó hirdetők és évről évre gyakorlatilag fixen lekötik a reklámidő egy részét. Ilyen például a legnagyobb sörgyár, az Anheuser-Busch InBev, amely emberemlékezet óta hirdet a Super Bowl közvetítése alatt, de elsősorban a férfi célcsoport miatt rendszeres hirdetők az autógyártók, legyen szó amerikai (Ford), német (Audi, Mercedes) vagy ázsiai márkáról (Honda, Kia, Lexus). Mellettük rendszeresen vannak olyan cégek, akik a reklámbüdzséjük egy jelentékeny részét áldozzák arra, hogy óriási közönséget érjenek el. A közvetítést ugyanis az USA-ban rendre 100 milliónál is többen nézik.

A növekvő nézettség ellenére egyébként az egy néző elérésének költsége folyamatosan emelkedik, hiszen az árak a nézőszámnál sokkal dinamikusabban ugrottak meg az utóbbi időben. A nézettség kapcsán egyébként mindig óvatosak az előrejelzések, hiszen az első félidő ugyan rendre erős szokott lenni, ahogy a Pepsi által támogatott félidei show idején is, amikor a nők körében is kiugróan magas közönségarányt szoktak mérni. A szünetben világsztárok lépnek fel, ezúttal például Lady Gaga ad majd egy negyedórás koncertet. Ha a második félidő is izgalmasan alakul, esetleg a végsőkig kiélezett marad a csata, akkor jó eséllyel csúcsot, 115 millió vagy akár azt meghaladó (átlagos) nézőszámot is hozhat a Super Bowl. Ennek egyébként az elemzők szerint a leginkább a következő évi döntő közvetítési jogait birtokló NBC örülne, amely vélhetőleg ismét komolyabb áremelést tudna ebben az esetben érvényesíteni a reklámidőnél.

mfor.hu