Régi-új arccal erősít a TV2

Információ A cikkek nyomtatása csak regisztrált felhasználóink számára lehetséges. Amennyiben Ön már regisztrált, lépjen be a szolgáltatás eléréséhez!



A kereskedelmi célcsoportban az RTL Klub az egy héttel korábbi számainál megint kicsit jobbat ért el, míg a TV2 minimálisan visszacsúszott a 4. héten.

Egy héttel ezelőtti összefoglalónk egyik témája arról szólt, vajon mikor indul Azurák Csaba műsora a TV2-n, illetve az is kérdéses, hogy nem hagyja-e el a csatornát az ismert műsorvezető. Róla egyelőre újabb információk nem jelentek meg, egy másik „régi motoros” viszont visszatér a TV2-höz. Jakupcsek Gabriella ugyanis sajtóértesülések szerint új műsort, egy békítő realityt kap. A képernyőre több mint egyéves szünet után visszatérő tévés műsorának a címe Egymás szemében lesz. Jakupcsek békülni vágyó egykori szerelmeseknek, rég nem látott szülőknek és gyermekeiknek segít elsimítani a hosszú idő alatt elmérgesedett ellentéteket, és a műsor állítólag már tavasszal adásba kerül.

Jakupcsek Gabriella sokáig volt a TV2 munkatársa, majd a köztévéhez igazolt, ahol több éven át a csatorna átlagához képest nagyon sikeres műsorokat készített. 2015 karácsonya előtt azonban a Ridikül forgatása közben hívták fel, hogy fáradjon be a vezetőséghez, és bocsátották el a közmédiától, azóta legfeljebb vendégként szerepelt egy-egy műsorban.

Cafeteria kalkulátor Állítsa össze 2017-es cafeteria-csomagját!

Elkészült az mfor.hu 2017-es szabályokra vonatkozó cafetéria kalkulátora!

Számoljon velünk!

Egy másik ismert képernyős lesz több hónapos kényszerszünet után ismét látható, Kárász Róbert az ATV-nél fogja folytatni. A műsorvezető a köztévénél és az RTL-nél is dolgozott korábban, de igazán ismert a Mokka stábjának állandó tagjaként lett ismert, hosszú éveken át vezette a TV2 reggeli műsorát. Az új vezetők érkezését követően Kárász Róbertet a Mokkából április 1-jén rúgták ki, azóta ő sem szerepelt műsorvezetőként sehol.

Ami a múlt heti műsorkínálatot és statisztikákat illeti, megőrizte vezető pozícióját az RTL Klub a nézettségi versenyben a 18-49 éves korosztály körében a 4. héten. Sőt kis mértékben még el is tudott lépni a TV2-től, hiszen míg a piacvezető csatorna tudta növelni közönségarányát, addig az üldözője némileg veszített. Az RTL elsősorban a szokásos hétköznapi műsorainak köszönhette ismét a fölényét. Ezeket ugyanis hóban fagyban követik a nézők, így a nézettségi toplista első 18 helyén kizárólag az RTL Klub adásai foglalnak helyet: a Barátok közt és az Éjjel-nappal Budapest mellett a csatorna híradója is jól teljesített, ezt egészítette ki néhány másik műsor. A kereskedelmi célcsoportban a nézettségi verseny élén a Barátok közt múlt hét csütörtöki epizódja végzett, 21,6 százalékos közönségarányt ért el. De a Mátyás király téri történések a hét többi napján is érdekelték a 18-49 éveseket, 19,88 százalékos átlagos heti közönségaránnyal futott az RTL Klub immáron több mint 18 éves sorozata.



Jól zárt az RTL sajátgyártású sorozata, a Válótársak is, az előkelő ötödik helyet szerezte meg a 18-49 éveseket mérő listán, 21,8 százalékos közönségarányt tudhatott magáénak. Ahogy arról beszámoltunk, a csatorna a csütörtök estéket egy másik magyar produkcióval tölti ki, és az RTL azt várja, hogy hasonlóan sikeres lesz A mi kis falunk című sorozat is.

Az eddig vasárnap estéken nem túl erős teljesítményt nyújtó csatorna ráadásul ezúttal erősíteni tudott, és a Kiütés című vígjáték ha nem is KO-zta a Sztárban sztár +1 kicsit, sikerült megelőzniük a zenés showműsort. Szombaton is egy zenés műsorral kellett felvennie a küzdelmet az RTL-nek, hiszen a 102 kiskutya című családi mozival egyidőben volt látható A Dal. Egy héttel korábban kegyeleti okok miatt elmaradt az elődöntő, most viszont még jó dalt is hallhatott a közönség, ami az első adás után különösen örömteli volt. Ha nem is kapott szárnyra, de egy picit javítani is tudott ennek köszönhetően a Duna TV.

Bérkalkulátor 2017 - a megugró minimálbérekkel Ismerje meg a 2017-es szabályokat!

Hatalmasat emelkedik a minimálbér, mennyit kap kézhez a bruttó bérből? Hogyan változik a kétgyermekes családok adókedvezménye?

Számoljon velünk!

Összefoglalva a 4. héten főműsoridőben (19-23 óra között) a 18-49-es korcsoportban az RTL Klub ha lassan is, de növelni tudta közönségarányát (16,9% SHR), és minden estét behúzott. Minimálisan visszacsúszott a TV2 (9% SHR). Maradt fej-fej mellett a két RTL-es kábelcsatorna, a Cool (4,6% SHR) és a F+ (4,3% SHR), a Viasat3 (2,9% SHR) ismét lejtőre került, a fent említett A Dal című műsor révén viszont a Duna TV (2,4% SHR) felfele tudott lépni.

mfor.hu