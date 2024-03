Lengyelországban a gabonafelesleg felvásárlását ígérte a kormány, Budapesten is gyülekeznek a tiltakozó gazdák

A felesleg csökkentését ígérik

Donald Tusk miniszterelnök háromórás megbeszélést folytatott Varsóban a gazdákkal, akik az olcsó import leállítását és a megélhetésüket veszélyeztető környezetvédelmi szabályozást követelnek, de a szakszervezeti vezetők azt mondták, hogy folytatják a hetek óta tartó tiltakozásokat - számol be róla a Reuters.

A lengyel gazdáknak Szczecinben is elegük lett, és nem féltek ezt kimutatni. Fotó: Marcin Bielecki/EPA

„A miniszterelnök azt mondta a gazdáknak, hogy lesz pénz arra, hogy több millió tonna gabonát vonjanak ki a piacról" – jelentette ki Michal Kolodziejczak mezőgazdasági miniszter-helyettes, és 4-5 millió tonnás felvásárlást javasolt.

Tomasz Obszanski, az NSZZ RI Szolidarnosc egyéni gazdák szakszervezetének vezetője azonban az ülés után azt mondta, hogy a tiltakozások folytatódnak, sőt még erősebbek is lesznek.

„Valójában egy nagy semmivel hagytuk el a találkozót" - mondta a szakszervezeti vezető.

Oroszországból is jön

Andrzej Sobocinski, egy észak-lengyelországi gazdálkodó a megbeszélésen való részvétel után azt mondta újságíróknak, hogy nem elég a felesleggel foglalkozni.

„Ha továbbra is beömlik a gabona Oroszországból és más országokból, a probléma továbbra is fennáll" - mondta Sobocinski.

A mezőgazdasági termelők az Európai Unióban a klímaváltozás elleni küzdelmet célzó Zöld Deal-terv által rájuk rótt korlátozások megváltoztatását, valamint az Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek behozatalára kivetett vámok újbóli kivetését szorgalmazták, amelyeket az orosz invázió után 2022-ben elengedtek. Lengyelország az orosz és fehérorosz mezőgazdasági termékek behozatalának betiltását kérte az EU-tól.

A gazdák vehemensen tiltakoznak

Varsóban a gazdák és támogatóik tízezrei tiltakozása a héten a rendőrökkel való heves összecsapásokkal végződött, és a tüntetők arra figyelmeztettek, hogy leállítják Lengyelországot. A tiltakozások, beleértve az ukrán határátkelőhelyek blokádját, valamint a kikötőkben és az utakon fellépő fennakadásokat, kihívást jelentettek a Tusk vezette új kormány számára. Egyensúlyoznia kell: a gazdálkodók aggályait is kezelni szükséges, miközben fenn kívánja tartani Varsó kitartó Kijev melletti támogatását abban az évben, amikor helyi és európai választásokat tartanak.

Már Budapesten is gyülekeznek

10 óra után megérkezett az első traktor a gazdatüntetés gyülekezési helyszínére, az 1-es villamos Vajda Péter utcai megállója melletti parkolóba, ahol öt rendőrautó is jelen volt – számolt be róla az Index. Terv szerint vasárnap is 10 órától gyülekeznek a gazda- és méhésztüntetés résztvevői, a Népligetnél, ahonnan 14 órától vonulnak át Parlamenthez közeli Idősebb Antall József rakpartra, ahol 16 órától beszédek is elhangzanak. A háromnapos esemény végén, hétfőn adják át a követeléseiket az Agrárminisztériumnak.