Nagy István brüsszeli merényletet lát

Az agrárminiszter szerint az EU-Mercosur szabadkereskedelmi megállapodás újabb merénylet az európai gazdák és az agrárium ellen.

Nagy István Facebook bejegyzésben kijelentette, a megállapodás azért káros az európai gazdáknak, mert olcsó, lazábban szabályozott dél-amerikai mezőgazdasági termékeket engedne be az uniós piacra, miközben az európai termelők szigorú környezetvédelmi, állatjóléti és élelmiszer-biztonsági előírások mellett, magasabb költségekkel dolgoznak, így versenyhátrányba kerülnek. Csökkennek a felvásárlási árak, veszélybe kerülnek a vidéki munkahelyek és nő az importfüggőség – ismerteti az MTI.

Nagy István agrárminiszterhez hasonló véleményt fejtett ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter előző nap
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

A poszthoz tartozó videóban Nagy István kiemelte, hogy szerinte Brüsszelnek továbbra sem fontosak a gazdák és az európai agrárium jövője.

Jelezte ugyanakkor, hogy a magyar álláspont világos. Elutasítanak minden olyan megállapodást, amely a magyar gazdák versenyképességét veszélyezteti. Az EU-Mercosur megegyezés, Brüsszel és Ukrajna szabadkereskedelmi paktuma, és az uniós agrártámogatások csökkentése az európai mezőgazdaság kivégzését jelenti.

„A mindennapi kenyerünk nem lehet politikai játszmák része. Kiállunk a gazdák mellett, mert a megélhetésüket és az európai élelmezésbiztonságot nem kockáztathatjuk. Nincs más lehetőség, mint küzdeni tovább, mert az élelmiszer-önellátásunka és szuverenitásunkat meg kell őriznünk. És ebből sem engedhetünk!” – jelentette ki a miniszter.

