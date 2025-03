46 dolgozóját küldi el a gazdaság, ahol kirobbant a ragadós száj- és körömfájás járvány

„A Bácsai Agrár Zrt. csoportos létszámleépítési szándékot jelentett be 46 főre vonatkozóan” – erősítette meg a Telex információját a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal. Hozzájuk tartozik az a kisbajcsi marhatelep, ahol két és fél hete a ragadós száj- és körömfájás vírust azonosították. A telep azóta zárva van, az állatokat leölték.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!