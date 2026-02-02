2p
A BYD folytatja rossz sorozatát

A kínai autógyártó eladásai januárban 30,1 százalékkal csökkente, ezzel már zsinórban az ötödik hónapja.

A vasárnap közzétett tőzsdei jelentés szerint az autógyártó világszerte 210 051 járművet értékesített az elmúlt hónapban. Az elektromos járművek exportja januárban 100 482 darabot tett ki – számol be róla a Reuters.

A termelés 29,1 százalékkal esett vissza, meghosszabbítva azt a negatív sorozatot, amely tavaly júliusban kezdődött.

A BYD kínai központjábantörik a fejüket a tendencia megállításán
Fotó: BYD

A hazai, kínai piacon a BYD múlt hónapban több plug-in hibrid modelljének frissített változatát dobta piacra hosszabb hatótávolságú akkumulátorokkal, abban a reményben, hogy növeli megfizethető hibrid modelljeinek vonzerejét.

A plug-in hibrid autók értékesítése – amelyek a BYD teljes eladásainak több mint felét adják – januárban 28,5 százalékkal csökkent, folytatva azt a trendet, miután 2025-ben már 7,9 százalékos visszaesést mutattak.

Csökkentett célok

A BYD januárban közölte, hogy idén 1,3 millió jármű külföldi kiszállítását célozza meg, ami 24 százalékos növekedést jelentene 2025-höz képest, ugyanakkor elmarad a vezetés által novemberben a Citinek jelzett, akár 1,6 millió járműves korábbi céltól. A vállalat nem indokolta a lefelé módosított előrejelzést.

A BYD új magyarországi elektromosautó-gyára várhatóan még idén megkezdi működését, kiegészítve a brazíliai és thaiföldi gyártókapacitásokat. Emellett összeszerelő üzemeket tervez Indonéziában és Törökországban is.

Az export döntő

A külföldi értékesítések 150,7 százalékos megugrása segítette hozzá a BYD-t ahhoz, hogy tavaly megelőzze a Teslát, és a világ legnagyobb elektromosautó-értékesítőjévé váljon, ellensúlyozva a hazai piacon erősödő nyomást, különösen az olcsóbb szegmensben versenyző Geely és Leapmotor részéről.

A BYD tavaly éppen csak teljesítette visszavágott globális értékesítési célját, amely 4,6 millió jármű volt.

A világ legnagyobb autópiacától idén stagnálás várható, mivel a kínai kormány visszafogja az alacsonyabb árkategóriájú modellek cseréjét ösztönző támogatásokat, ami nyomást gyakorol a BYD-re és más, az olcsóbb autókra építő gyártókra is.

Egy hónapja írtuk:

