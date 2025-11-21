2p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Agrárium Belgium Sztrájkok

A fapados repülőtér is leáll Brüsszelben: ilyen lesz az országos sztrájk

mfor.hu

Hétfőtől szerdáig országos sztrájk bénítja meg Belgiumot. A légi közlekedési dolgozók szerdán teszik le a munkát, emiatt pedig nem csak a fő brüsszeli repülőtér, hanem a fapados járatokat kiszolgáló Charleroi sem indít és fogad járatokat.

A fapados gépeket kiszolgáló Charleroi repülőtér is leáll szerdán a belgiumi országos sztrájk keretében – írja a Brussels Times. A légitársaságok a következő napokban mindenkivel felveszik a kapcsolatot, aki aznap érkezne a Brüsszeltől délre található reptérre, vagy indulna onnan. A jegyek átfoglalására, és a jegyárak visszatérítésére is lesz lehetőség.

Az már korábban kiderült, hogy a brüsszeli Zaventem repülőtérről nem indulnak gépek szerdán. Az érkező járatok közül nem mindegyiket érinti a leállás.

November 26-a a harmadik napja lesz annak az átfogó sztrájknak, amelyet a belga szakszervezetek tartanak. Hétfőn a vasúti dolgozók nem veszik fel a munkát, kedden a közszolgáltatásban lévő munkavállalók sztrájkolnak. Az első két napon a légi közlekedést nem érinti a munkabeszüntetés, de útlezárásokra számítani kell Belgium-szerte. 

A szakszervezetek többek között a bónuszokkal járó túlóra megtartását, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés megőrzését az éjszakai munka méltányos kompenzációját követelik a kormánytól. Az oktatási szakszervezetek is bejelentették, hogy csatlakoznak az országos sztrájkhoz a romló munkakörülményekre és a szakmai elismerés hiányára hivatkozva.

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lassan a fél országot Mészáros Lőrinc locsolhatja

A 100 hektáros előírást könnyedén teljesíti a milliárdos.

Nem kerülhet műhús magyar tányérra

Nem kerülhet műhús magyar tányérra

A parlament kedden betiltotta a műhús előállítását és forgalomba hozatalát.

Még több szántóföldet vehetnek a NER-gazdák

Még több szántóföldet vehetnek a NER-gazdák

December 17-ig lehet licitálni az állami földekre.

Vízmegtartás, vagy Bős-Nagymaros?

Nagy a baj, az Alföld elsivatagosodása fenyeget. A megoldásokban mégis megosztott a szakma. Van, aki a folyók duzzasztásával, “lépcsőzősével” emelné a vízszintet, a másik tábor szerint viszont a vizek helyben tartása a megoldás. Csak abban van egység, hogy fordulat kell a vízgazdálkodásban.

Virágzik az élelmiszer-hamisítás – Watson nyomoz

Vizes sör, hígított bor, zsírpusztító szérum – virágzik az élelmiszer-hamisítás

A hamisított élelmiszerek biztonsága, minősége nem garantált, így a fogyasztók számára csalódás vagy akár megbetegedés is lehet „az eredmény”. Az NKFH szerint itthon is egyre sokszínűbbé válik ez a fekete iparág.

MBH AgrárTrend Index – Fogyóban az optimizmus

MBH AgrárTrend Index – Fogyatkozóban az optimizmus

Felemás képet mutat az MBH Bank tucatnyi termékpályát vizsgáló, harmadik negyedévi AgrárTrend Indexe. Hat termékpálya a 32,3 pontos teljes agrárgazdasági érték alatt, hat pedig felette áll. A túléléshez növelni kell a szektor ellenállóképességét, hogy megbirkózni a kihívásokkal: a klímaváltozással, állat- és növény-betegségekkel, a hektikus piaci  változásokkal.

A fordítottat szeretnék mondták a kertészek, stabil eredmény birtokában

A fordítottat szeretnék – mondták a kertészek, stabil eredmény birtokában

Stabil eredményt hozott az idei szezon a 450 szentesi zöldségtermelőt tömörítő DélKerTÉSZ-nél. Bár az első félévben a megtermelt mennyiség és a termelői ár is elmaradt a tavalyitól, az őszi időszak kedvező időjárási körülményei felhúzták az eredményeket – derült ki a szövetkezet összefoglalójából.

Újabb veszélyes vírus terjed Magyarországon

Újabb veszélyes vírus terjed Magyarországon

„Komoly aggodalomra ad okot” a gyorsan terjedő és általában halálos vírus terjedése a nyúlpopulációban.

Brüsszellel szemben előremenekül az Orbán-kormány?

A magyar „népegészségügyi termékadó” mintájára EU-s chipsadót fontolgat Várhelyi Olivér uniós biztos. Pedig az évi akár kétmilliárd eurót fialó adóötlet a szakértők szerint itthon is kudarcot vallott.

Magyar vörösbor lett aranyérmes Dél-Koreában

Stratégiai áttörést ért el egy magyar borászat Ázsiában: a villányi Jammertal Borbirtok két aranyérmet nyert a Korea Wine Challenge 2025 nemzetközi versenyen. A Koh-I-Noor Cabernet Sauvignon 2017 és a Koh-I-Noor Cuvée 105.6 2017 sikere a magyar vörösbor exportpiaci esélyeit növeli a feltörekvő kelet-ázsiai régióban. A korábban Kínába is jelentős mennyiségben szállító borászat a járványt követően újra pozíciót épít Dél-Koreában, ahol a borfogyasztás dinamikusan bővül. Dr. Szűcs Róbert társtulajdonos szerint a Jammertal nemcsak bort, hanem szemléletet exportál: a hosszú távú piacszerzés záloga a minőség és a hiteles szakmai megmérettetés.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168