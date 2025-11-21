A fapados repülőtér is leáll Brüsszelben: ilyen lesz az országos sztrájk

A fapados gépeket kiszolgáló Charleroi repülőtér is leáll szerdán a belgiumi országos sztrájk keretében – írja a Brussels Times. A légitársaságok a következő napokban mindenkivel felveszik a kapcsolatot, aki aznap érkezne a Brüsszeltől délre található reptérre, vagy indulna onnan. A jegyek átfoglalására, és a jegyárak visszatérítésére is lesz lehetőség.

Az már korábban kiderült, hogy a brüsszeli Zaventem repülőtérről nem indulnak gépek szerdán. Az érkező járatok közül nem mindegyiket érinti a leállás.

November 26-a a harmadik napja lesz annak az átfogó sztrájknak, amelyet a belga szakszervezetek tartanak. Hétfőn a vasúti dolgozók nem veszik fel a munkát, kedden a közszolgáltatásban lévő munkavállalók sztrájkolnak. Az első két napon a légi közlekedést nem érinti a munkabeszüntetés, de útlezárásokra számítani kell Belgium-szerte.

A szakszervezetek többek között a bónuszokkal járó túlóra megtartását, a korengedményes nyugdíjhoz való könnyebb hozzáférés megőrzését az éjszakai munka méltányos kompenzációját követelik a kormánytól. Az oktatási szakszervezetek is bejelentették, hogy csatlakoznak az országos sztrájkhoz a romló munkakörülményekre és a szakmai elismerés hiányára hivatkozva.