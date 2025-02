A fejőstehenek hozták össze Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor cégbirodalmát

A különböző listák szerint Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor jelenleg a két leggazdagabb magyar, és bár kicsi az ország – és a két sikeres vállalkozó főleg a bankszektorban és a mezőgazdaságban hasonló terepen mozog – eddig sikerült elkerülniük, hogy a két monumentális cégbirodalom találkozzon. A NER-ben gyakran megesik, hogy két-három milliárdosnak van közös cége is, de külső szemlélőnek eddig úgy tűnhetett, mintha Mészáros Lőrinc és Csányi Sándor gondosan kerülné a céges összebútorozást.

Elképzelhető, hogy korábban is előfordult már hasonló eset, de most találtunk rá bizonyítékot, hogy a két gazdag üzletember ugyanannak a társaságnak a tulajdonosa lehet. Azt lapunk írta meg, hogy a felcsúti mindenes cége, a Gorzsa Agrár Management Kft. megvásárolta a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-t és a Gorzsai Paprikatermelő Mezőgazdasági Szövetkezetet, amelyeket eddig Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly irányított, de kisebb tulajdonrésze volt benne az építési és közlekedési miniszter cégének, a Grosswiese Zrt.-nek is, ezért Lázár János hozzájárulása is szükséges volt a tranzakcióhoz. A földterületek egy része Hódmezővásárhely és Makó térségében helyezkedik el, míg az állattartó telepek Gorzsán, Gencsháton és Földeákon működnek. A Gorzsai Zrt. a cég honlapja szerint

2200 darab szarvasmarhával rendelkezik – ebből 1350 darab fejőstehén, 850 darab nőivarú növendék, utánpótlás céljából. A 2200 darabb szarvasmarha 3 telepen van elhelyezve, ebből 2 telepen csak fejősteheneket tartunk. Az 1 tehénre jutó tejhozam – laktációs – 10 800 kilogramm. Társaságunk évente 12 000 000 millió liter tejet értékesít.

A tej a lényeg, ez hozta össze Mészáros Lőrincet és Csányi Sándort. Az OTP-s bankár és MLSZ-elnök által alapított Unity Vagyonkezelő Alapítványhoz tartoznak többlépcsős céges áttéten keresztül a Bóly Zrt. és az Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő Zrt. nevű agrárvállalkozások. A Bóly Zrt. természetesen egy volt állami gazdaság, és honlapja szerint mintegy 3 ezer tejelő tehénnel büszkélkedhet.

Brutális a drágulás a tejtermékeknél

Az Opten adatbázisa szerint a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt.-nek, a Bóly Zrt.-nek és az Agroprodukt Zrt.-nek már eddig is volt egy közös leánycégük: a Bonafarm Tejtermelői Szervezet Kft. Ebben sok más tejtermelő is rendelkezik tulajdoni hányaddal, de azzal, hogy Mészáros Lőrinc megvette a Gorzsai Zrt.-t, ez lehetett az első cég, ahol a két topmilliárdos tulajdonosként találkozhatott. A nevéből eredően leginkább a Csányi-birodalomhoz tartozó Bonafarm lehet a legfontosabb tagja. Nem egy nagy társaság: 2017-ben alapították tejtermék nagykereskedelemre, legutóbbi beszámolója szerint viszont 2023-ban csak 4,3 millió forint bevétele volt.

A tej elég drága lett mostanában, nem lehet kizárni, hogy újra hatósági áras lesz. A KSH legutóbbi közlése szerint egy év alatt 25 százalékkal lett drágább a tej. Decemberről januárra pedig 5,8 százalék a tejre vonatkozó infláció. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az adatok alapján kiemelte:

elfogadhatatlan a magas élelmiszerinfláció, különösen az alapvető élelmiszerek, így például a tej és a tojás esetében.

A miniszter szerint a tej, tejtermékek és a tojás januári drágulása különösen nagy terhet ró a kispénzűekre és a középosztályra, mivel ezek a teljes fogyasztói kosár közel egyharmadát jelentő élelmiszerkosárban mintegy 13 százalékos súlyt képviselnek.

A miniszter januárban berendelte a kiskereskedelmi üzletláncok képviselőit, valamint az Országos Kereskedelmi Szövetséggel és a termelőket, feldolgozókat és kiskereskedőket tömörítő Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanáccsal is egyeztetéseket folytatott. A Tej Terméktanács januári tájékoztatójában pedig az szerepel, hogy