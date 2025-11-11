A fordítottat szeretnék – mondták a kertészek, stabil eredmény birtokában

„A szövetkezet főként paradicsomot és paprikát termesztő tagjai 2025 első háromnegyed évében 53,5 ezer tonna zöldséget értékesítettek, ami 700 tonna növekedést jelent éves szinten. Az árbevétel pedig 260 millió forinttal, közel 16,5 milliárd forintra nőtt. Az úgynevezett frisspiaci termékeknél – a paprikánál és paradicsomnál – 24,4 ezer tonnát értékesítettek. Az idei első félévben egyébként a megtermelt mennyiség és a termelői ár is alacsonyabb volt, mint az előző év azonos időszakában, azonban idén az augusztustól októberig tartó időszak kedvező körülményeket biztosított, így mintegy 2500 tonnával több zöldség jött be éves szinten” – mondta Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke a lapünkhoz is eljuttatott közleményük szerint.

Komoly beruházást igényel egy modern üvegház

A termelői árak a bázishatás miatt a paprika- és paradicsomfélék esetében 5 százalékkal mérséklődtek, de volt olyan paradicsomkülönlegesség, ahol a csökkenés már 33 százalékra rúgott. A hegyes erős paprika esetében azonban 15 százalékkal nőttek a termelői árak az egyre erősödő exportnak köszönhetően. A külföldi értékesítés forgalma egyébként 25 millió forinttal növekedett éves szinten, és 2,5 milliárd forintra rúgott.

Nagypéter Sándor hozzátette, hogy a kedvező őszi időjárás miatt jelentős túlkínálat alakult ki a magyar zöldségekből, a DélkerTÉSZ-nél például a jelentett mennyiség dupláját hozták be a termelők. A termelők kiszolgálásában kulcsszerepe volt a TÉSZ erős logisztikai és csomagolási kapacitásának: a hatékonyság és a versenyképesség fokozása érdekében ugyanis Szentesen egy 3 milliárd forint értékű logisztikai csarnokot adtak át.

A fordított áfa növelhetné a termelők versenyképességét

A magyar termelők versenyképességét a beruházások mellett a zöldség- és gyümölcs áfájának kérdése is jelentősen befolyásolja. Nagypéter Sándor szerint az ágazat szempontjából az áfacsalások megszűntetése lenne az egyik legfontosabb kérdés. A szakember kiemelte, hogy a szabadpiaci kereskedelem esetében magas a fekete kereskedelem aránya és nagy az importnyomás, ezért a 27 százalékos áfa csökkentése helyett a DélKerTÉSZ szerint – a gabonához hasonlóan – a fordított áfa jelenthetne hosszú távon megoldást. A zöldségek és gyümölcsök esetében az áfakulcs 5 százalékra való mérséklése ugyanis csak átmenetileg hozna megtakarítást a fogyasztók számára. A fordított áfa bevezetéséhez uniós hozzájárulásra is szükség van, de ez a lépés az importárat is helyre tenné, így nem lenne akkora különbség a magyar és a külföldi termékek ára között, valamint középtávon tartósan is segítheti a fogyasztói árat.

Jön az árrésstop

A zöldségfogyasztásnak akár lendületet adhat az is, hogy meghosszabbítja és kiterjeszti az árrésstopot a kormány, így 14 új termékkörre, többek között a paradicsomra és zöldpaprikára is vonatkozik majd. „A részletszabályok még nem jelentek meg, így egyelőre nem tudjuk pontosan a paprika és paradicsom termékkategóriánál milyen termékekre vonatkozik majd, de összességében az árrésstop kedvezhet a fogyasztásnak, hiszen kisebb lesz a távolság a külföldi és magyar zöldségek ára között, azaz többen férhetnek hozzá ezekhez a termékekhez” – tette hozzá Nagypéter Sándor.

A szakember szerint fontos kérdés, hogy február vége után mi várható. Itt két iskola van: az egyik szerint egy hosszabbítás esetében továbbra is vonzóbbak lehetnek a magyar zöldségek, ez pedig kedvezhet a fogyasztásnak. A másik irány szerint megváltozhat a zöldségeket és gyümölcsöket érintő akciózási forgatókönyv.

Új üvegházak jönnek, fejlesztenek a termelők

A jövő évi várakozásokról Nagypéter Sándor elmondta, hogy a DélKerTÉSZ termelői erősek a belföldi piacon, külpiacokon pedig komoly lehetőségeket látnak: jelentős ugyanis az igény a magyar paprika- és paradicsomfélékre. A DélKerTÉSZ főleg a cseh, a szlovák, a román és a bolgár, valamint a német piacra exportál, ezek közül a legjelentősebb külföldi piacok a cseh és szlovák áruházak. Így a jövőben szeretnék erősíteni Németországban, Bulgáriában és Romániában az exporttevékenységet. Ebben az uniós pályázatok is segítik a magyar gazdákat: a következő időszakban új üvegházak és fóliablokkok épülnek, hogy egyre több magyar zöldség legyen a külföldi üzletek polcain is. A húzótermékek leginkább a fehér és a hegyes erős paprikák, de a fürtös paradicsom is egyre népszerűbb, volt olyan ország, ahova dupla mennyiséget szállítottak a szentesi termelők.