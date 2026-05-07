A hajdúsági torma állja a versenyt a kínaival

Bár az elmúlt évben megjelent a kínai torma az EU piacán, minősége messze elmarad a hazai termékétől. Az olcsó kínai import ugyan rövid távon leszorította a felvásárlási árakat, a hazai torma piaci pozícióját azonban csak átmenetileg gyengítette.
Magyar-kínai csörte
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) pár hete így számolt be az uniós termelés felét adó hazai tormaágazat és a távol-keleti nagyhatalom piaci csörtéjéről.
A kamara szerint ugyanis „a hazai, a külföldi fogyasztók és a feldolgozók ragaszkodnak a magyar torma megszokott minőségéhez”. Ezért megelőlegezték, hogy „a kínai torma feltehetően tartósan nem fogja veszélyeztetni a magyar termelést és exportot”.
Az értékelés szerint “a magyar torma továbbra is kiemelkedő minőségű és keresett termék a külföldi piacokon”, erős és stabil exportpiacokkal rendelkezik.
A csípős hungarikum exportjának volumene tavaly ugyan egy év alatt 13 százalékkal csaknem tízezer tonnára csökkent, de értékben mintegy negyedével 8,4 milliárd forintra nőtt. A kivitel háromnegyede Németországba és – a feldolgozásában és reexportjában erős – Lengyelországba irányul, emellett az Egyesült Királyságba, Svédországba, Ausztriába, Csehországba, Romániába és Szlovákiába is szállítják. Eközben az import alig több mint száz tonna.
Hazánkban csaknem másfélezer hektáron termesztenek tormát, amelynek 97 százaléka Hajdú-Bihar vármegyében található. A jól körülhatárolható hajdúsági torma termőtájat 13 hajdúsági település alkotja. A Hajdúsági torma 2009-től oltalom alatt áll is az Európai Unióban.
Tormanagyhatalom vagyunk
A termőterület, amelyről évente 11-12 ezer tonnát takarítanak be, az elmúlt években kicsit bővült.
Ezzel Magyarország az EU legnagyobb tormatermelője, az uniós közösség termelésének csaknem a felét adja, és a NAK értékelése szerint – Kína és az Egyesült Államok után – a világon is nagy tormatermelőnek számít.
A nagyobb hozam és jó minőség eléréséhez azonban öntözni is kell a tormát. A vízpótlás átlagos évben tizedével – aszályos években ötödével – növeli a termelési költségeket, de ez bőségesen megtérül. Megfelelő vízellátással és ápolással ugyanis a betakarított torma négyötöde első osztályú áru lesz.
A hazai termelési kapacitás jelenleg fedezi a feldolgozóipar és a friss termék piaci igényeit, ha viszont a termelés meghaladja a 8–10 ezer tonnát, jelentősen csökken az ár. A jövőben azonban a konzervipar és a gyógyszeripar nagyobb érdeklődésére lehet számítani a NAK prognózisa szerint, így nőhet a nyersanyagigény is.
A kamarai adatok szerint a hazai termelési kapacitás immár 90-95 százalékát a feldolgozóiparban használják fel, és csak 5-10 százalék marad a friss piacon. (A friss tormából a legnagyobb mennyiséget a húsvéti időszakban értékesítik a termelők.)
Kiszorultak a kistermelők
Az ígéretes piaci bővülés és a növekvő hazai terület arról tanúskodik, hogy – nehéz évek után – újraéled a remény a hazai tormatermelőkben. Két éve még kritikus szintre csökkent a fogyasztás, ettől a felvásárlási ár és a termelői profit is. A klímaváltozás, valamint a lengyel és ukrán konkurensek is fenyegetik az uniós “tormanagyhatalmi státuszt”.
A piaci krízisben a negyed-, félhektáros kisgazdaságok egyre jobban kiszorultak a termelésből. Helyettük – a torma-termékpályán nagynak számító – 5-10-15 hektáros, gépesített, professzionális termelők próbálnak érvényesülni.
A koncentrációval ugyanis nő a hozam, javul a minőség, amire nagy szükség van, hiszen hektáronként már legalább 7-8 tonnás gyökértermés kell a nyereséges termeléshez. Főleg a műtrágya-, az öntözés-, az energiaköltségek növekedésével hektáronként több millió forintos nagybefektetéssé vált a tormatermelés.
Ráadásul a klímaváltozással a gazdáknak egyre nagyobb gondot okoz a torma gyöktörzsét károsító bőrbetegség. A növény nem tudja károsodás nélkül elviselni az egyre szélsőségesebb nyári időjárást.
Növekvő verseny
A piacon is egyre nagyobb verseny várható, hiszen Ukrajnában is termelnek tormát, és a magyarországi feldolgozók is kapnak a hazainál vonzóbb ajánlatokat, amelyek még alacsonyabban tarthatják a felvásárlási árat.
Az idén a hazai I. osztályú torma jellemző nagybani piaci ára kilogrammonként 1800-2000 forint között változott, amelyben eddig nem hozott áttörést a kínai import…
Kiszolgáltatott helyzetükben azonban a kistermelők egyre inkább abban látják a jövőt, ha nem a tormagyökeret értékesítik, hanem nagyobb hozzáadott értékű, feldolgozott terméket állítanak elő belőle.
Bár a tormát itthon “reszelve” és csak húsvétkor szokás fogyasztani, de – gyógyszerek helyett, természetes immunerősítőként – a téli, tavaszi vitaminszegény hónapokban is jó szolgálatot tehet szervezetünknek. Nemcsak finom, hanem sok benne a C-vitamin, ráadásul baktérium- és vírusölő hatású. És a kiskertben magunk is megtermelhetjük…
Itt az idő!
A tormát ősszel, de akár most tavasszal (április-május) is ültethetjük 20-25 centiméteres, ujjnyi vastag gyökérdugványokkal. A napos-félárnyékos helyet, mélyrétegű, laza talajt kedveli. A dugványokat 10-15 centiméter mélyre ültessük a talajba, egymástól 30-40 centiméteres tő- és 60-70 centiméteres sortávolságot hagyva. Évelő növény, a második évtől növeszt már felhasználható vastag gyökeret.