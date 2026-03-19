Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

A húsvéti sonkát még nem drágítja az iráni háború

Szirmai S. Péter

Hasznos tanácsokkal és piaci kitekintéssel készítette fel a vásárlókat a húsvéti csúcsfogyasztásra szerdán a Magyar Húsiparosok Szövetsége. Szerintük az idei húsárak alacsonyabbak a tavalyinál, az iráni háború hatása pedig nem gyűrűzött be – egyelőre.   

Bő két héttel a korai – április eleji – húsvét előtt, a Magyar Húsiparosok Szövetsége (Hússzövetség) szerdán megtartotta szokásos, fogyasztói tanácsokkal fűszerezett, ünnep előtti rendezvényét.

Éder Tamás, a szövetség társadalmi elnöke a tavalyi tapasztalatok alapján óvatosan értékelte a húsipar idei kilátásait, miután egy éve hiába bizakodott a gazdaság, a fogyasztás és az export remélt növekedésében. Bár a belföldi értékesítésben a hús és húskészítmények forgalma volumenben több mint nyolc százalékkal nőtt főleg a hazai száj- és körömfájás járvány miatti exportkorlátozások következtében, a húskivitel csökkent.

A decemberi adatok szerint így is 2,9 millió darabra – mintegy három százalékkal – növekedett a hazai sertésállomány. Az állattartók tehát a betegségek ellenére mégis bíznak és fejlesztenek.

Tavaly a hazai sertésszektor külkereskedelmi mérlege még így is javult: sertéshúsból 22 és félezer tonnával többet exportáltunk, mint amennyi az import volt.

A sonka árában egyelőre nem érződik a háború
Fotó: DepositPhotos.com

Fékezték az inflációt a húsárak

A húsvéti nagybevásárlás előtt persze a vásárlót főleg az árak érdeklik. Jó hír, hogy decemberben – a virsli kivételével – a sertéshúsok és készítmények fogyasztói ára  jelentősen csökkent. “Ezzel a sertéshúsok és húskészítmények tavaly csökkentették az inflációt. Így a gazdasági törvényszerűségek alapján nehezen támasztható alá az árrésstop szükségessége” – állítja a Hússzövetség elnöke.

Egyes termékeknél ugyanis drámai árcsökkenést okozott az intézkedés. A párizsinak például 2650 forintról alig kétezerre esett a kilónként fogyasztói ára.

Ráadásul az árrésstop nyomán a termékpálya szereplőinek transzparenssé vált az árazási stratégiája, amire a cégek igen kényesek.

A bolti “polci árból” a tíz százalékos marzs alapján ugyanis látszik, hogy az adott cég hogyan alakítja az átadási árait. Ez az elnök szerint nem javította a feldolgozók és a kiskereskedők kapcsolatát…

Így a magyar kiskereskedelmi láncok import portfóliója is érdemben növekedett a múlt év során. A láncok kínálatában már bőven találni német, spanyol, lengyel csomagolt tőkehúst, mert a kiskereskedők így próbálják minimalizálni a veszteségeiket. (Tegyük hozzá, hogy ezt főleg az árrésstop okozza).

Importnyomás

Ilyen előzmények alapján értékelte  az elnök a szektor idei kilátásait. Eszerint az első félévben a fogyasztás növekedésével számol, bár az importnyomás a húspiacon tovább erősödik az EU-s túltermelés miatt. Ezért is nagy kérdés, marad-e az árrésstop, mert jobb lenne, ha a piaci folyamatok érvényesülnének.

A második félévvel kapcsolatban azonban sok a kérdőjel. A költségvetés helyzetétől is függ, lesznek-e megszorítások, olyan intézkedések, amelyek növelik az ágazat terheit, rontják az eredményességet. Ha ugyanis csökken az elérhető jövedelem, a piaci szereplők, termelők nem fejlesztenek.

A bankok már jelezték is, hogy sok – fejlesztési pályázaton nyertes – cégnél baj van a megtérüléssel. Így nem biztos, hogy megkapják az önrészhez szükséges hitelt, mert ebben a piaci helyzetben kockázatossá vált a fejlesztések finanszírozása.

Eközben felgyorsul a piaci koncentráció is: sokan távoznak az ágazatból.

Éder Tamás szerint a versenyképesség javítása, valamint a fejlesztések és a magyar cégek megmaradása érdekében a rendelkezésre álló piacvédelmi eszközöket is ki kellene használni. Emellett a főleg Baranyában észlelt – vaddisznókkal terjedő – afrikai sertéspestis ellen érdemben és azonnal fel kell lépni, máskülönben a betegségnek súlyos következményei lesznek az ágazatban.

Ne kockáztass!

Végül, de nem utolsósorban hasznos tanácsokkal is szolgált az elnök a húsvéti bevásárláshoz. A hús – húskészítmény – bizalmi termék, tehát olyan gyártótól, forgalmazótól vegyük az ünnepi asztalra valót, amelyikben nem csalódtunk. Kétes eredetű terméket, amelynek címkéjén nem tüntették fel  a gyártót, ne vásároljunk, ne kockáztassunk!

Bár a húsvéti készítmények palettája nagyon gazdag, van benne olcsó, gyorsérlelt, gyorspácolt, főtt, hőkezelt termék is, de ez nem olyan, mint a kilónként  4000-6000 forintos, hagyományos eljárással készült termék. “Ezek az árak a minőségről nagyon fontos üzenetet hordoznak„ – figyelmeztetett az elnök, aki azt javasolta: “Vásároljanak biztonságos, finom, a Hússzövetség tagjai által gyártott terméket.”

A húsvéti húsokra hangolódás, az egészséges táplálkozás jegyében szintén hasznos ötletekkel szolgált Vinze Bíró Andrea, terápiás/klinikai dietetikus, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének vezetőségi tagja. Az FMCG-piac változásairól, a diszkontok előretöréséről, a fogyasztási szokások változásáról pedig Vágyi Erik, az NIQ Hungary  ügyvezető igazgatója tartott előadást Húsba vágó kérdés: mi kerül húsvétkor az ünnepi asztalra címmel.

Drágít-e a háború?

Mit okoz a húsiparban az iráni háború miatt elszálló energiaár? Éder Tamás, a Hússzövetség társadalmi elnöke szerint a szektorban ez lett az egyik legizgalmasabb kérdés, mert a húságazat nagyon energiaigényes. Ha a Hormuzi-szoros lezárásával tartós energiakrízis alakul ki, és emiatt magasabb energiaárakkal kell számolni, az előbb-utóbb meg fog jelenni a készítmény-, illetve a húsárakban is. Ennek egyelőre azonban nem látja jelét Éder Tamás. Az idei hús- és húskészítmény-árak alacsonyabbak a tavalyinál, mert e termékeket még az olcsó energiával és olcsóbb sertésből állították elő. Az elmúlt hetekben azonban nemcsak a Hormuzi-szorost zárták le, emelkedni kezdett az élősertés ára is, így “a következő 2-3 hónapos időtávban már nem tudok ilyen optimista lenni” – ismerte el az elnök.

A defláció jelei az élelmiszerpiacon – mikor csökkenhet a csirkehús ára?

Az elmúlt években az élelmiszer-infláció volt a gazdasági közbeszéd egyik legfontosabb témája. A gabonapiac és a takarmány-alapanyagok alakulása azonban most olyan folyamatokat jelez előre, amelyek középtávon az állattenyésztés költségeit is mérsékelhetik. Bárány Lászlóval, a Master Good ügyvezető-tulajdonosával beszélgettünk arról, hogyan változhatnak a takarmányárak, mikor jelenhet meg ezek hatása a húsárakban, és miért torpanhatott meg a fogyasztás 2026 elején.

Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Az orosz és fehérorosz műtrágya behozatalra kivetett vámok felfüggesztését kéri.

Uniós mizéria: húsvétra drágul a tojás

Egy hónap sincs már húsvétig, és vésztjósló hírek érkeznek az uniós tojáspiacról. A Nyugat-Európában tomboló madárinfluenza-járvány miatt Németországban már egyre nagyobb a tojáshiány, égekbe szöktek az árak. Húsvétra vajon – az árrésstop dacára – itthon is rekordárak lesznek? 

Versenyjogilag aggályos az importtej-embargó

De a vásárlóknak is fájdalmas bojkottot hirdetett követelt áprilistól az importtejekkel való akciózásra a terméktanács a hazai boltokban. Tényleg ez a megoldás a termelők bajára?

Tavalyi áron árulják majd a tojást húsvétkor

A húsvéti időszakban a ketreces tartásmódból származó (M-es méretű) tojás fogyasztói átlagára 90-95 forint, míg a mélyalmos tojásé 100-110 forint között alakulhat darabonként, ami azt jelenti, hogy a vásárlók a tavalyi árszinten juthatnak az ünnepkörtől elválaszthatatlan élelmiszerhez – derül ki az Agroinform.hu elemzéséből.

Kaptak egy jó hírt a magyar gazdák, ezt a díjat nem kell befizetni

Ebben az évben sem szedik be ezt a díjat.

Kiakadtak a tejtermelők, felhívást tettek közzé

Ezt kérik a feldolgozóktól és a kereskedőktől.

Ezért is fájni fog a magyaroknak az iráni háború: nem csak az üzemanyag ára száll el

Szinte azonnal reagáltak Irán megtámadására a nemzetközi tőkepiacok. A Hormuzi-szoros lezárásának hírére a Brent-olaj ára markáns növekedésbe kezdett, amelynek következtében rövidesen nemcsak az üzemanyagok, hanem a gabonafélék jegyzésára is emelkedni fog. Petőházi Tamást, a Gabonatermesztők Országos Szövetsége (GOSz) elnökét kérdeztük az újabb háború várható agrárpiaci következményeiről.

Befejeződött a Bászna Gabona károsultjainak állami kárrendezése

Másfél hónap alatt a pénzükhöz juthattak a Bászna Gabona Zrt. károsultjai – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter. Az ügyben az összes kkv-nak minősülő érintett gazdálkodó pozitív döntést kapott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától.

Úgy tűnik, megállíthatatlan a madárinfluenza

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Csongrád-Csanád vármegyében újabb helyszínen, egy zsombói pecsenyekacsa-telepen igazolta a magas patogenitású madárinfluenza vírus jelenlétét, az érintett állományok felszámolása folyamatban van – tájékoztatta a hivatal kedden az MTI-t.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

