A járványnak vége, de sok helyen még mindig nyoma sincs a beígért állami segítségnek

„A probléma azért is súlyos – magyarázta Koncz Máté, a szervezet elnöke –, mert jelenleg az érintett gazdaságoknak nincs érdemi bevétele. Azt ugyanis tudni kell – fejtette ki –, hogy a szarvasmarha-tenyésztésben a tejértékesítés és -szállítás miatt folyamatosan, napról napra képződik a bevétel. Ebből a szempontból nagyon eltér az ágazat a növénytermesztéstől, ahol az év során jellemzően egyetlen időszakban jelentkezik a jövedelem” – írja a Népszava, hozzátéve, hogy a Bérgarancia Alalpból történt kifizetésekkel is problémák vannak.

Az információt viszont a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) részéről megerősítették, mondván: ismereteik szerint nem folyósították a telepek számára ezeket az állatok leölése után esedékes tételeket. A MOSZ korábban arra figyelmeztetett, hogy nemcsak a segítség mértéke, de annak gyorsasága is kritikus lehet az érintettek számára.

„nem is nagyon látják, erre mikor kerülhet sor”.

A Népszava cikkéből az derül ki, hogy ugyan a ragadós száj- és körömfájás járványnak ugyan hivatalosan is vége, több érintett állattartó telep még mindig nem kapta meg az állatok leölése miatt járó forrásokat.

