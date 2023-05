A kormány elővette a földadó eltörlését

„A kormány a magyar gazdák mellett áll, a helyi földadó káros a magyar gazdaságra, ellenezzük bevezetésének minden formáját” – posztolta Facebook-oldalán Varga Mihály pénzügyminiszter.

A Magyar Államkincstár (MÁK) adatai szerint csaknem száz magyarországi település él azzal az Orbán-kormány adta lehetőséggel, hogy települési adót szedjenek olyan adótárgyak után, amelyre más adó hatálya nem terjed ki. Ezek közül legalább 55 biztosan szed sápot termőföldek után (is).

A földadó – főleg a kisebb települések életében – fontos szerepet tölt be az önkormányzat gazdálkodásában, számos helyen a helyi iparűzési adó és a kommunális adó után a legnagyobb bevételt nyújtja. Fontos, hogy ez – ellentétben a központi költségvetéstől kapott normatív támogatásokkal – „nincs felcímkézve”, vagyis az adott település arra használja, amire szeretné. Így akár a működésre is költhetik, de felhasználhatják akár szociális célokra is.

A miniszteri posztra érkezett kommentek megoszlanak a vélemények a földadó eltörléséről, egyes vélemények szerint minél előbb el kellene törölni, mások azonban úgy vélik, ezzel a kormányzópárt a saját és holdudvarának nagybirtokokkal rendelkező tagjainak tenne nagyon jót.