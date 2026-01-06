2p
Agrárium Nébih

A madárinfluenza visszatért Csongrád-Csanád vármegyébe

mfor.hu

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma Csongrád-Csanád vármegyében két hízó pulykát tartó gazdaságban igazolta a magas fertőzőképességű madárinfluenza vírus jelenlétét.

A Csongrád-Csanád vármegyei Szentes településen található, 4 800 és 18 800 egyedet számláló hízó pulyka állományokban az állategészségügyi hatóság megerősítette a betegséget. A madárinfluenza gyanúja az állományokban tapasztalható megemelkedett elhullás miatt merült fel. Az érintett állományokból vett mintákból a Nébih laboratóriuma a vírus H5N1 altípusát mutatta ki – számolt be róla a hatóság.

Ne vegyük félvállról a madarakat érintő veszélyt!
Ne vegyük félvállról a madarakat érintő veszélyt!
Fotó: Wikipédia/Doglover.Coton

Az állományok felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van, a gazdaságok körül pedig a hivatal szakemberei kijelölték a 3 km sugarú védő- és a 10 km sugarú megfigyelési körzeteket is.

Fontos kiemelni, hogy az országos főállatorvos már október közepén elrendelte a kereskedelmi célból tartott baromfik esetében a kötelező zártan tartást, míg az egyéb célú baromfit tartó gazdaságok (például háztáji állományok) esetében a baromfik zárt helyen történő etetését és itatását írta elő. Továbbá a Nébih ismét felhívja az állattartók figyelmét, hogy a járványvédelmi előírások szigorú és következetes betartása kulcsfontosságú a vírus bejutásának megelőzésében, mivel a kórokozó továbbra is jelen van a vadon élő madarakban. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a baromfik és a vadon élő madarak közvetlen és közvetett úton történő találkozási lehetőségét minimálisra csökkentsék a gazdák.

A madárinfluenzával kapcsolatos fontos és aktuális információk elérhetőek a Nébih folyamatosan frissülő tematikus aloldalán.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Jön a fagy: komoly pénzeket bukhat, aki erre nem figyel oda

A téliesítés fontos az érkező hidegben.

Fontos bejelentésre figyelhetnek az agrárgazdák

Fontos bejelentésre figyelhetnek az agrárgazdák

Tovább folytatódik 2026-ban is a magyar vidék megerősítése.

Sokmillió fa ültetésével lett jobb hely az ország

Sokmillió fa ültetésével lett jobb hely az ország

Az elmúlt 100 évben Magyarország erdeinek területe megduplázódott.

Semjén Zsolt szerint létkérdés az egészségre veszélyes ukrán gabona

Semjén Zsolt szerint létkérdés az egészségre veszélyes ukrán gabona

A miniszterelnök-helyettes bírálta az EU agrárpolitikáját és az ukrán gabona beengedését, amely szerinte ellehetetlenítené a magyar gazdákat.

Fél évszázada nem volt ennyire rossz éve a hazai almatermesztőknek

Fél évszázada nem volt ennyire rossz éve a hazai almatermesztőknek

2025 nem a gyümölcstermesztők éve volt.

Már nem kínos nemet mondani az alkoholra

Egy frissen megjelent nemzetközi kutatás eredményei szerint az alkoholfogyasztásban a tudatos választás és a mértékletesség egyre erősödő kulturális trenddé vált. A nemet mondás immár mára elfogadottá vált, nem vet fel kínos kérdéseket, és nem kell megmagyarázni. A változás az italpiacon is látványos átalakulást indított el.

Szörnyű szentestéje lehet, aki ilyen rágcsálnivalót vett

Földimogyorót hívott vissza a Metro.

Vett juhtúrót a Lidlben? Akkor jobb, ha nem nyúl hozzá

Bryndzát hívott vissza a diszkontlánc.

Jó hír: idén a tavalyinál 10 százalékkal több újbor készült

Jó hír: idén a tavalyinál 10 százalékkal több újbor készült

A szüret problémamentesen lezajlott.

A magyar gazdák is bicepszet villantottak Brüsszelben

A magyar gazdák is bicepszet villantottak Brüsszelben

Több mint száz magyar gazdálkodó is részt vett a mintegy tízezer fős összeurópai gazdatüntetésen csütörtökön Brüsszelben – közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az MTI-vel.

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás?

Gőzölős hajvasaló, prémium sampon – forradalom vagy marketingfogás? (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168