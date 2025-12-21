A magyar gazdák is bicepszet villantottak Brüsszelben

A nagyszabású demonstráción a többi között az uniós agrárforrások tervezett elvonása, valamint az Ukrajnával és a dél-amerikai Mercosur-országokkal való szabadkereskedelmi megállapodás ellen tiltakoztak – írták. Majd hozzátették, hogy a csaknem tízezer tüntető mintegy húsz országból – köztük Magyarországról – érkezett a brüsszeli demonstrációra.

A szervező a Copa-Cogeca uniós termelői szervezet és számos európai agrár-érdekképviselet, köztük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége volt.

„Határozottan tiltakozunk a bizottság júniusban közzétett javaslata ellen, miszerint a 2028-2034-es uniós költségvetési ciklusban több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrártámogatásokat, valamint megszüntetnék az önálló uniós közös agrárpolitikát (KAP)” – közölték.

Ezzel szemben indokoltnak tartják a mezőgazdasági költségvetés legalább a 2021-2027-es szintjének megtartását és annak inflációval arányos emelését, valamint a KAP kétpilléres struktúrájának fenntartását is.

Emellett szerintük nem elfogadható, hogy csökkenjen a gazdáknak járó területalapú jövedelemtámogatás, illetve az a terv sem, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő, öregségi nyugdíjban részesülő gazdák ne kaphassanak többé ilyen támogatást.

Heves tiltakozásba kezdtek a gazdák a legutóbbi európai uniós csúcson

A Mercosur-megállapodás kapcsán úgy fogalmaznak, hogy azt szeretnék, hogy „Brüsszel ne kössön olyan kereskedelmi megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek veszélyeztetik az európai mezőgazdasági termelőket és élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentenek a fogyasztók számára is.”

„Az Ukrajnából, Brazíliából vagy éppen Marokkóból érkező importtal szemben ugyanis nem várják el az EU-ban kötelező élelmiszerbiztonsági előírásokat, ellenőrzés nélkül engedik be ezeket az európai piacra” – áll a közleményben.

A Mercosur, vagyis az Európai Unió és a dél-amerikai gazdasági és kereskedelmi integrációs szervezet közötti megállapodás elfogadását a nemrég zárult uniós csúcson januárra halasztották.

A legnagyobb tagállamok közül Franciaország ellenezte a mostani döntést, és késleltetni akarta azt. Végül a megállapodást eddig támogató olasz miniszterelnök, Giorgia Meloni is átállt a franciák oldalára. Ez, és az Európai Parlament szavazása, amelyben további biztosítékokat követeltek, elég volt a megállapodás elnapolásához.

