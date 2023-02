A miniszter szerint mehetnek az ársapkák, nem fognak nőni a lakosság terhei

Nagy István agrárminisztert a Napi.hu-nak adott interjújában arról kérdezték, hogy az Európában is kimagasló mértékű hazai élelmiszerinflácó nyomán van-e remény az élelmiszerek árának csökkenésére.

"Igen, az élelmiszerek drágulásának mértéke következő hónapokban nagy valószínűséggel mérséklődik. Ezt a piaci folyamatok is előrevetítik. Az élelmiszer-infláció hamarosan túl lehet csúcson, az üzletekben már vannak olyan termékek, amiknek már most csökkent az ára"

- válaszolta erre a miniszter, és utána arról is beszélt, hogy április 30-a után véget érhetnek az árstopok, szavaiból az derült ki, hogy a kormány sem az intézkedés ennél a dátumnál korábbi kivezetését, sem meghosszabbítását nem tervezi:

"A jelenlegi előírások szerint az ársapkák április 30-ig maradhatnak. Az alapvető élelmiszerek árának rögzítése nem piaci célokat szolgált, hanem szociális intézkedés volt, amely be is töltötte a szerepét, hiszen az árstopos termék iránt – eltérő mértékben – átlagosan 20-80 százalékkal nőtt a kereslet. Ahogy említettem, most jött el a fordulat, elérheti a csúcsát az árak emelkedése és az is látható, hogy az infláció csökkenhet az elkövetkezendő hónapokban. Ez elsősorban a mezőgazdasági termékek és az energia nemzetközi ára mérséklődésének köszönhető. Ez a folyamat pedig már megteremtheti az árrögzítés megszüntetésének lehetőségét úgy, hogy a kivezetéssel kialakuló piaci árak ne okozzanak már komoly költségnövekedést a lakosságnak."