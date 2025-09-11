Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Agrárium Zöld gazdaság

A nem szép zöldségekre más sors várhat

mfor.hu

Tovább csökkenhet az élelmiszer-pazarlás és új bevételi forráshoz juthatnak a magyar termelők a boltlánci értékesítésből kimaradt zöldségek feldolgozásával.

A Délalföldi Kertészek Szövetkezete (DélKerTÉSZ) célja, hogy minden megtermelt zöldséget hasznosítson – közölte a vállalkozás. A paprikák és paradicsomok átlagosan 3 százaléka ugyanis a külleme miatt nem kerül az áruházláncok polcaira. Ez a teljes mennyiséghez képest nem sok, de mégis jelentős, és fontos új irányt jelöl ki a szövetkezet számára: a hasznosításra, társadalmi felelősségvállalásra és új bevételi lehetőségekre összpontosítanak.

A legnagyobb boltláncoknak elsősorban frisspiaci termékeket, így paprikát és paradicsomot szállító DélKerTÉSZ célja, hogy az értékesítésből kimaradó zöldségek egyetlen darabja se vesszen kárba, azaz minden megtermelt zöldséget a lehető legjobban hasznosítani tudjanak. A közel 500 szentesi termelőt tömörítő DélKerTÉSZ a hibátlan minőségű, ám küllemük miatt nem értékesíthető paprikákat és paradicsomokat új módon is szeretné felhasználni.

Szépek és kevésbé szépek, de mind zamatos!
Szépek és kevésbé szépek, de mind zamatos!
Fotó: DélkerTÉSZ

A boltlánci értékesítésből így kimaradó termékek például aprítva félkész termékek alapanyagai is lehetnek. Erre jó megoldás a fermentálás – vagyis kontrollált erjesztési folyamat –, amely megőrzi a zöldségek tápanyagtartalmát, javítja az eltarthatóságot, és egyre keresettebb formát kínál a nyugat-európai piacokon is. Illetve a savanyítás, amely hagyományos, de ma is népszerű módja a tartósításnak.

„Ezek a megoldások egyszerre csökkentik az élelmiszer-pazarlást és bővítik a szövetkezet bevételi lehetőségeit, hiszen új piacokat teremthetnek a feldolgozott termékeknek. A DélKerTÉSZ termékei kimagasló minőséget képviselnek: a szövetkezet Magyarország egyik legkorszerűbb hajtatásos termelését folytatja, amely egyszerre garantálja a fenntartható gazdálkodást és a magas beltartalmi értékeket” – mondta Nagypéter Sándor, a DélKerTÉSZ elnöke.

Vegyes piaci év, előzetes adatok

A tökéletlen külsejű zöldségek megmentése és értékesítése különösen fontos egy olyan évben, amikor a piaci környezet ellentmondásos képet mutat. Bár a teljes árbevétel a tavalyihoz hasonló szinten alakulhat a DélKerTÉSZ-nél, a frisspiaci termékek forgalma 400 millió forinttal csökkent, miközben az ipari növények 350 millió forintos növekményt hoztak. Azonban a termelők költségei nőttek, és a színes paprikák – így a kaliforniai és a kápia – ára 30–40 százalékkal esett az erős importnyomás miatt, a paradicsomféléknél pedig három éve tart az árcsökkenés, ami idén eddig 3 százalékos volt. Az időjárás szintén nagy hatással volt a szezonra: a hideg tavasz visszavetette a mennyiségeket, a nyár kedvezőbb körülményei azonban segítették a növényeket a regenerálódásban. Az őszi időszak eddig biztatónak ígérkezik, de a tényleges számokra még várni kell.

Zöldségekkel, terápiás kertekkel támogatják a hajléktalanokat

A környezeti szempontokon túl a szövetkezet a társadalmi felelősségvállalásra is kiemelt figyelmet fordít. A megmaradt zöldségeknek ugyanis a boltok polcai mellett máshol is van helyük: a DélKerTÉSZ évek óta a Budapest Bike Maffiával együttműködésben juttatja el azokat a rászorulókhoz.

A Budapest Bike Maffia ételadományok elkészítésével és gyűjtésével kezdte a munkát, az adományok kiosztásakor biciklivel keresik fel az utcán és a szociális ellátásban élő hajléktalan embereket. Az évek alatt dinamikusan nőtt a szervezet és ma már számtalan projektet és akciót indítanak, amikhez zöldség- és palántaadománnyal társulnak a szentesi termelők.

„A DélKerTÉSZ az évek során több Budapest Bike Maffia-kezdeményezésben vett részt. A szervezet Vitamin Kommandó nevű programjában rendszeres zöldségellátmánnyal segítjük a hajléktalan emberek étkeztetését. A BBM Kertek projektet – amelyben hajléktalan-szállók udvarán alakítottak ki terápiás, veteményes kerteket – pedig összesen 1800 palánta zöldséggel támogattuk. Idén májusban pedig több száz palántát szállítottunk a BBM Farmra az Árpád-Agrár Zrt. Kertészetnek köszönhetően, illetve csatlakoztunk a „Nekünk a Balaton” programsorozathoz, ahova többek között kukoricát és dinnyét vittünk a nehéz helyzetben élőknek” – tette hozzá Nagypéter Sándor.

„Alaptevékenységünk a rászoruló gyerekek, felnőttek, családok és szociális intézmények támogatása. Ha krízishelyzet van, ott a helyünk, az azonnali segítségnyújtás mellett pedig azon vagyunk, hogy élményeket és méltóságot adjunk a nehéz helyzetben élő embereknek. A rászorulók többsége nem jut elegendő vitaminforráshoz, így nagy segítség, hogy a DélKerTÉSZ csapatra mindig számíthatunk, ha zöldség- vagy gyümölcsadományra lenne szükségünk valamelyik BBM projekt során” – emelte ki Páli Péter, a Budapest Bike Maffia vállalati kapcsolattartója.

