A szaktárca megpróbálja felvenni a harcot az aszállyal

Beszélt arról is, hogy a korábbi folyószabályozások miatt kialakult gyorsított vízelvezetés, a klímaváltozás okozta csapadékhiány és a kialakult aszályhelyzet elengedhetetlenné tette a vízgazdálkodási gyakorlat felülvizsgálását és a tájban tárolt vízkészlet növelését – közölte. Felidézte, hogy a kormány még május elején lépett a megoldás érdekében: létrehozta az Aszályvédelmi Operatív Törzset, aszályveszélyhelyzetet hirdetett, és folyamatban van az aszályvédelmi akcióterv végrehajtása. Ennek elemeire, a csatornák rendbetételére, valamint velük együtt a tavak és holtágak tárolókapacitásának maximális feltöltésére, a mintegy 150-200 millió köbméterrel több felszíni víz visszatartására szolgáló, azonnali intézkedésekre a kormány 4,7 milliárd forint pluszforrást csoportosított át. Ezen felül a kormány átvállalta a gazdáktól az idén fizetendő mezőgazdasági vízszolgáltatási díjakat, melynek fedezetét, 8,122 milliárd forintot a 2025. évi központi költségvetés biztosítja, és még az idén megvalósítható beruházásokhoz további 10,2 milliárd forintot rendelt. Mindezeknek köszönhetően a gazdák könnyebben és kedvezőbb feltételekkel juthatnak vízhez, aminek már rövidtávon is nagy hozzáadott értéke van . (MTI)

