A szaloncukor olcsóbb, a ponty drágább is lehetne – így alakulnak a karácsonyi árak

A Népszava közölt összeállítást a karácsony egyes nélkülözhetetlennek számító kellékeinek áráról. Mint írják, a kakaóbab nemzetközi piaci árának idén tapasztalt esése ellenére sem lesz olcsóbb a szaloncukor hazánkban. Miközben a tavalyi év végéhez képest több mint felével esett a kakaóbab tőzsdei ára, a lap tapasztalatai szerint a kimért szaloncukrot ugyanannyiért árulják idén is, mint tavaly.

Ennek az „állandóságnak” alapvetően a hosszú távon lekötött, lassan kifutó tételek jelentik az egyik okát – magyarázta a Népszavának Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke. A hazai gyártók és cukrászüzemek, cukrászdák ugyanis szinte kizárólag már feldolgozott csokoládét vásárolnak – jellemzően Belgiumból, Olaszországból, Spanyolországból, Franciaországból – és azzal elégítik ki igényeiket.

Kakaóbabot közvetlenül a világpiacról nagyon kevesen, elvétve vesznek, a így beszerzett tételeket viszont még a magasabb áron vásárolják. A világpiacról ugyanis azoknak is ki kell futniuk. A szakmai elnök szerint a kakaóbab árának csökkenésének érvényesüléséhez még legalább fél évre szükség van. Hozzátette, a visszaesés mértékét azonban számos más elem – az energiaárak, a szállítási költségek vagy a munkaerőköltségek növekedése – rendre fékezi, mérsékli majd.

A fenyőfák viszont jelentősen drágultak az idei szezonra. Az általános, 10-15 százalékos árnövekedés egyes helyeken a 20 százalékot is elérheti az árusoknál – de a termelők ebből nem sokat érzékelnek. Miközben a legnépszerűbb nordmann fenyő méteréért a fővárosban 10-15 ezer forintot kérnek, a termelők darabonként 5 ezer forint környéki áron értékesítik azokat az eladóknak.

Bár az idei szezon a haltermelésben sem volt könnyű, sőt, kifejezetten nehéz szezonjuk van a halgazdaságoknak, jellemzően mégsem lesz drágább a tavalyinál a hal az üzletekben – mondta lapunknak Lévai Ferenc, az Aranyponty Halászati Zrt. vezérigazgatója. A termelők átadási árai jelenleg az élő ponty esetében kilogrammonként 1100–1400 forint között szóródnak, amelyek döntően 5–8 százalékkal alacsonyabbak az elmúlt évieknél. Így a fogyasztói ár 1800–2200 forint között mozog jelenleg.

Az árakat a halgazdaságok az import tengeri halak jelentette verseny miatt nem tudják emelni.