Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

3p

Világrendek átalakulása
Befektetési stratégiák a globális változások viharában

Klasszis Befektetői Klub Bendarzsevszkij Anton nyitóelőadásával
és más neves szakértőkkel!

2025. szeptember 30. 16:30

Jelentkezzen most!

Agrárium Mészáros Lőrinc

A Talentis Agro Csoport növelte öntözőterületeit – uniós támogatással

mfor.hu

Átadták a Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeit. A közel 1,6 milliárd forintból megvalósult beruházásoknak köszönhetően a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Csoport öntözéssel művelt területe országos szinten 7500 hektár fölé emelkedett.

A vállalatcsoport számára továbbra is kiemelt stratégiai irány a korszerű öntözési technológiák alkalmazása, ennek jegyében három év alatt hat új öntözőtelep készült el – közölte a cég. A Békés vármegyében található Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. öntözőtelepei által a Talentis Agro jelentősen növelte öntözéssel művelt területeit.

Az ünnepélyes átadón jelen volt és beszédet mondott az Agrárminisztérium képviseletében Hubai Imre mezőgazdaságért felelős államtitkár, Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, valamint Dr. Makai Szabolcs, a Talentis Agro Zrt. vezérigazgatója.

Mészáros Lőrinc további hasonló projekteket tervez
Mészáros Lőrinc további hasonló projekteket tervez
Fotó: Mészáros Csoport

Átvállalt díj

Az államtitkár úr arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyarország Kormánya már harmadik éve átvállalja a gazdáktól a mezőgazdasági vízszolgáltatás díját, ami nem pusztán támogatás, hanem stratégiai döntés is annak érdekében, hogy a víz ára ne legyen akadálya az öntözésnek, valamint a hozamok és az agráriumban elérhető jövedelmek stabilizálásának.

„Fontosnak tartjuk azoknak a magas agro-ökológiai potenciállal rendelkező gazdaságoknak a támogatását, amelyekben kedvező adottságok mellett magas biológiai értékű, fenntartható módon és környezeti szempontból is felelősen előállítható termékek jelentős hozzáadott értéket képviselnek a piacon, és ezáltal hosszú távon hozzájárulnak a vidéki közösségek megerősítéséhez, a gazdaság stabilitásához, valamint a fogyasztók bizalmának növeléséhez” – fejtette ki beszédében Hubai Imre mezőgazdasásért felelős államtitkár.

További hasonló projektek a láthatáron

Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédében kiemelte: az elmúlt években a vállalatcsoport közel 8 milliárd forintot fordított öntözésfejlesztési beruházásokra és további hasonló projektek kivitelezését tervezi.

„Célunk, hogy 2030-ra elérjük a 13 ezer hektárt, ami a teljes földterületünk 20 százalékát jelenti. A ma átadott két telep összesen közel 500 hektáron biztosít korszerű öntözést, több mint 20 új berendezéssel. A korszerű vízgazdálkodási megoldások, a víztakarékos öntözési infrastruktúra fejlesztése a jövő agráriumának alapját jelentik, a gazdák, termelőközösségek kiszámíthatóbb körülmények között dolgozhatnak, illetve jelentős mértékben hozzájárulnak a hazai élelmiszer-önellátáshoz is. A korábbi és a mostani fejlesztéseknek köszönhetően a terméshozam akár a négyszeresére nőhet, és a betakarítás hatékonysága, valamint a terményminőség is jelentősen javul” – hangsúlyozta Mészáros Lőrinc.

A Bakuczi Öntözési Közösség új öntözőtelepe 386 hektár területet ölel fel és 10 db körforgó öntözőberendezéssel rendelkezik, a Csárdaszállási Öntözési Közösség új fejlesztése pedig 106 hektár területre terjed ki, ahol 3 darab körforgó berendezés mellett már 3 db új lineáris öntözőberendezés is működik. A fejlesztések közel 1,6 milliárd forintból valósultak meg uniós támogatással.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Tovább bővült a Mészáros Csoport agrár portfóliója

Tovább bővült a Mészáros Csoport agrárportfóliója

Sikeresen lezárult a Békés vármegyei mezőgazdaság egyik meghatározó szereplője, a 25 éves múltra visszatekintő Gyulai Agrár Zrt. akvizíciója. A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Zrt. a tranzakció keretében a Good Farming Kft.-től vásárolta meg a vállalatot, ezzel tovább erősítve vezető pozícióját a hazai agráriumban.

Olyat mondott egy uniós tagállami miniszter, ami nagyon fog tetszeni a magyar kormánynak

Nem csak a magyar kormánynál verte ki a biztosítékot Brüsszel új agrártámogatási terve

Az Európai Bizottságnak a következő költségvetési időszakra (2028-2034) vonatkozó, az agrártámogatásokat érintő javaslatai megvalósításuk esetén egyet jelentenek majd a szlovák mezőgazdaság felszámolásával – jelentette ki Richard Takác szlovák mezőgazdasági és vidékfejlesztési miniszter pénteki pozsonyi sajtótájékoztatóján.

Súlyos dolgokat talált az élelmiszerbiztonsági hivatal

Súlyos dolgokat talált az élelmiszerbiztonsági hivatal

Itt vannak a nyári ellenőrzések eredményei.

Megérkezett a másik veszélyes marhabetegség

Megérkezett a másik veszélyes marhabetegség

Kéknyelv betegség jelenlétét mutatták ki egy Somogy vármegyei szarvasmarha-telepről származó mintákból; a telepen azonnal megfigyelési zárlatot rendelt el az állategészségügyi hatóság – közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) csütörtökön a honlapján.

Feremetáláshoz elégy szép

A nem szép zöldségekre más sors várhat

Tovább csökkenhet az élelmiszer-pazarlás és új bevételi forráshoz juthatnak a magyar termelők a boltlánci értékesítésből kimaradt zöldségek feldolgozásával.

Már nem ragad tovább –mentes lett e kórtól Magyarország

Már nem ragad tovább –mentes lett e kórtól Magyarország

Magyarország visszanyerte a ragadós száj- és körömfájás betegségtől való mentességét

Táncra perdülhetnek a borkedvelők

Táncra perdülhetnek a borkedvelők

Az aszály miatt kevesebb, de rendkívül jó minőségű az idei szőlő, kiváló borok lesznek belőle. Ezt reméli a rendkívül korai szüret vége felé Frittmann János soltvadkerti borász.

Koppenhágában tiltakozott a magyar miniszter, és nem volt egyedül

Koppenhágában tiltakozott a magyar miniszter, és nem volt egyedül

Az EU-Mercosur megállapodást nemcsak a magyar kormány ellenzi. 

Két biztosítóegyesült engedélyét is visszavonta az MNB

Két biztosítóegyesült engedélyét is visszavonta az MNB

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) visszavonta a Bodrogközi Nonprofit és a Bodrogközi Kertészeti biztosító egyesületek tevékenységi engedélyeit – közölte a jegybank a holnapján hétfőn.

Történelmi csúcson a hús ára: ez áll a háttérben

Történelmi csúcson a hús ára: ez áll a háttérben

Gyakorlatilag változatlan maradt az élelmiszertermékek világpiaci árának referenciaértéke augusztusban az előző hónaphoz képest, mivel a hús, a cukor és a növényi olaj árának emelkedése ellensúlyozta a gabona- és tejtermékek árának csökkenését az ENSZ római székhelyű Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) honlapján közzétett adatok szerint.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168