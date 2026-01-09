A tejágazat nem a hóeséstől szenved

2025 második felében Európában több egymástól független okból zuhanni kezdett a tej felvásárlási ára. December végén aztán Kína vámokat vetett ki az európai tejtermékekre, ettől az egész kontinens tejpiaca összeomlott.

Arra tehát már hosszabb ideje lehetett számítani, hogy a nyerstej felvásárlási ára Magyarországon is csökkenni fog, a kínai vámok bejelentése viszont december végén hirtelen jelentősen rontott a helyzeten.

Mennyiért veszik a feldolgozók a tejet?

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

A magyarországi tejtermelőktől a nyerstejet jellemzően tejfeldolgozók vagy exportőr nagykereskedők vásárolják meg, legalább hat hónapos szerződések alapján, amelyek vagy fix árat, vagy az árat előre meghatározó árképletet mindig tartalmaznak – magyarázta Harcz Zoltán a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója a Telexnek.

A szerződések időtartama és határideje különbözhet, de viszonylag sok jár le év végével, és a tejterméktanács felmérése szerint ez idén sem volt másképp: a termelés 20 százalékára új szerződéseket kellett kötni.

Harcz szerint az év végéhez közeledve a termelők egy része a korábbinál jóval alacsonyabb felvásárlási árat kapott, másokkal pedig egyáltalán nem akart új szerződést kötni korábbi partnerük. Decemberben aztán sok termelő belement abba, hogy január elsejétől a korábbinál jóval alacsonyabb áron adja el a tejet, de a két ünnep között már látszott, hogy maradtak olyan, többnyire kis és néhány tehenes gazdák, akiknek még nagyon alacsony áron sem sikerült eladniuk a tejüket. „Ez a hazai tejtermelés nagyon kis százalékát fedheti le, de az utolsó tejtermelőig és az utolsó kilogramm nyerstejig próbáljuk menteni a menthetőt” – mondja Harcz Zoltán.

A hivatalos statisztikák szerint Magyarországon 2024-ben átlagosan 172,5 forintért vásárolták fel a nyerstejet. 2025 első 11 hónapjában ez 201,3 forint volt, de még novemberben is 198,9 forintnál állt az átlag. Ennél frissebb adataink nincsenek, és a felvásárlási árak zuhanását csak a januári adatok mutatják majd meg, amit február közepén közölnek.

A mostani helyzetről Harcz Zoltán azt mondja: bár az árak bizalmas adatnak és üzleti titoknak minősülnek, iparági információk szerint „szerencsés az a termelő, aki 2026 első negyedévében 140-160 forintot kap a tejért”.