A volt köztársasági elnök hobbiját érintő újabb fordulat

A szerződés 2025. január elsejétől 2039. december végéig szól. Az agrártárca azt kérte, hogy a jövőben a Tisza-tónál is a kormányzat által támogatott, komplex célok mentén valósuljanak meg a szövetség fejlesztései, támogatásai. A szövetség elismerte a korábbi hasznosító (Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Nonprofit Kft.) halgazdálkodási munkáját, biztosította a térség valamennyi horgászát, horgászszervezetét, önkormányzatait, cégeit, hogy elkötelezett a minisztériummal közösen megfogalmazott célok megvalósítása érdekében. Mindez azért fontos, mert a döntéssel elvették a Tisza-tó horgászati hasznosítását a helyi önkormányzatoktól – hívja fel a figyelmet a 24.hu.

Az Agrárminisztérium döntött, újra a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) lett az ország második legnagyobb vízterületének a haszonbérlője, halgazdálkodási hasznosítója. Köztudott, hogy a volt köztársasági elnök, Áder János szenvesélyes horgász, aki épp ezért örülhet, hogy a fideszes képviselő, Szűcs Lajos által vezetett Mohosz közleményben tudatta: elkötelezett a Tisza-tó térségének fejlesztése mellett, amelynek hatékony eszköze lehet a nemrég elfogadott Nemzeti Horgászturisztikai Stratégia (NHTS) is.

A kormány kiemelt figyelmét élvezi a horgászat. Most a horgászati hasznosítást vették el a helyi önkormányzatoktól.

