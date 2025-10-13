Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Agrárium Élelmiszeripar, agrárium Nagy István

Áfacsökkentést is bejelentett az agrárminiszter

mfor.hu

Az intézkedések között adó- és áfacsökkentésre, átminősítése és hitelmoratóriumra is kitért Nagy István.

Nagy István a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, hogy mentesítik a mezőgazdasági vontatók pótkocsijait az adófizetés alól, emellett kiegészítik a helyi adókra vonatkozó jogszabályt is. Ennek értelmében az erdő ingatlanok a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek. Így a termőföldhöz hasonlóan az erdőre sem lehet települési adót kivetni.

Az agrárminiszter hozzátette, hogy a földvásárláskor igénybe vehető illetékmentesség nem sérül abban az esetben, ha a megvásárolt ingatlanra valamilyen törvényi szolgalom kerül bejegyzésre.

Felhívta a figyelmet arra, hogy technikai korrekciót hajtanak végre a marhahús esetében.

Hiszen már eddig is a fél és a negyedelt marha 5 százalékos áfakulcs alá esett. Ezt most kiterjesztik a marha tőkehúsra és a marha belsőségekre is.

További segítséget kapnak a kora tavaszi fagykárral és az aszálykárokkal érintett gazdálkodók. Azok a termelők, akik bejelentkeztek a kárenyhítési alapba, egy évig hiteltörlesztési moratóriumban részesülhetnek – emelte ki.

Elmondta, az egyik további intézkedésük a borászoknak kedvez. A kisüzemi habzóborra 50 százalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetnek be. 

