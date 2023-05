Akár fémtartályokat is gyárthat már Mészáros Lőrinc

Viszonylag régen - valamikor január végén - volt arra példa, hogy Mészáros Lőrinc bevásárolja magát egy már működő társaságba, arra pedig talán még régebben, hogy egy az egyben felvásároljon egy céget. Most ez utóbbi történt, így egy újabb céggel bővült a felcsúti milliárdos amúgy sem kicsi cégbirodalma. Egészen pontosan annak agrárágazata.

Mészáros Lőrinc ugyanis idén április 24-én többségi tulajdonosa lett az 1996-ban alapított Econovum Kft.-nek. A kisebbségi rész is házon belülre került, hiszen afelett a Talentis Agro Zrt. rendelkezik - vettük észre az Opten adatbázisában.

Az már a cégbíróságra benyújtott dokumentumokból derül ki, hogy Mészáros Lőrinc 99, a Talentis Agro pedig csupán 1 százalékban lett tulajdonosa a cégnek.

Az Econovum Kft. telephelye. Fotó: Google Maps

A tulajdonosváltással más változást is eszközöltek a cégnél, a székhelyét átrakták a több Mészáros-cégnek is székhelyet biztosító Felcsút, Fő utca 65. szám alá. Itt működik egyebek mellett a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt., a Búzakalász 66 Kft., az Aranka Malom Kft. vagy épp a Mészáros Autó Javító Kft., a Mészáros Agro és az alcsútdobozi golfpályákat üzemeltető Máriavölgy Zrt. is.

A cég főtevékenysége gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése, de ezeken kívül

gyárthat fémtartályt,

kölcsönözhet irodagépet,

gyárthat olajat (szerk.: étkezési)

végezhet piac-, és közvélemény-kutatást,

gyárthat haszonállat-eledelt,

fűszert, ételízesítőt,

végezhet erdészeti szolgáltatást is.

Szembetűnő a társaság cégkivonatában, hogy egy hónappal Mészárosék felvásárlása előtt tőkét emeltek: március 22-én 12 millióról 12,4 millióra nőtt a törzstőke. Az viszont már a cégbírósági papírokból tudható, hogy ekkor ennél a 400 ezer forintnál jóval nagyobb tőke vándorolt a társaság "tulajdonába", hiszen ázsiós tőkeemelés történt. Összesen 218 millió forinttal növelték a társaság saját tőkéjét, amiből 217,6 millió forintnyi nem pénzbeli tőkét vittek be a cégbe.

Egészen pontosan a korábbi tulajdonosok (5 magánszemély) birtokában lévő, székhelyként és telephelyként szolgáló két kerekharaszti ingatlant. Az interneten fellelhető információk alapján itt gabonatárolási, -szárítási tevékenységet végeznek, sőt a telepet uniós támogatásból fejleszthették.

Az Econovum Kft. pénzügyi adatai stabilan prosperáló társaság képét mutatják. Az elmúlt években stabilan 150 millió forint körüli árbevételt realizáltak, melyből a végén 30 és 70 millió forint közötti tiszta nyereséget mutattak ki.