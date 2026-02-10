Túl alacsony a tej ára, megsegíti a kormány a termelőket

A tárcavezető kiemelte, hogy az uniós és hazai támogatási források a megszokottnál korábban érkeznek meg az érintett gazdálkodókhoz, ugyanakkor az ágazat szereplőivel való egyeztetés nyomán további hathatós lépések várhatók a kormányzat részéről. A termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatás végkifizetése ezekben a napokban zajlik, de ezzel párhuzamosan az agrártárca megteremtette a feltételeit annak is, hogy nemzeti támogatásként további 2,43 milliárd forint összegű támogatás kifizetésére kerülhessen sor a termelőknek – jegyezte meg.

A Magyar Államkincstár által a közeljövőben folyósításra kerülő támogatás mintegy 2300 gazdálkodót érint. Egyben közvetlen válasz az Európai Unió egészét, azon belül Magyarországot is sújtó tejpiaci válságra, különös tekintettel az elhúzódóan alacsony tejfelvásárlási árakra, amelyek jelentős jövedelemkiesést okoznak az ágazat szereplőinek – tette hozzá. A rendkívüli támogatás célja az uniós szintű túltermelésből és az EU vámpolitikai lépéseire adott kínai válaszreakcióból fakadó kedvezőtlen hatások mérséklése, a tejtermelők deficitjének részleges kompenzálása, valamint az állattartó telepek fennmaradásának és működésének biztosítása, amíg a piac stabilizálódik.

Magyarország kezdeményezésére a tejpiac súlyos helyzete az uniós Mezőgazdasági és Halászati Tanács napirendjén is szerepelt, amelynek nyomán az ágazati folyamatokat fokozott figyelemmel kíséri a Bizottság is – közölte.