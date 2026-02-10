2p
Agrárium Élelmiszeripar, agrárium

Túl alacsony a tej ára, megsegíti a kormány a termelőket

mfor.hu

A feldolgozókat érintő, decemberi intézkedéscsomag mellett az alacsony felvásárlási ár miatt nehéz helyzetbe került termelőket is rendkívüli eszközökkel segítik, így újabb 2,43 milliárd keretösszegű nemzeti támogatásról is döntött a kormány – jelentette be Nagy István agrárminiszter a tárca MTI-nek küldött keddi közleményében.

 

A tárcavezető kiemelte, hogy az uniós és hazai támogatási források a megszokottnál korábban érkeznek meg az érintett gazdálkodókhoz, ugyanakkor az ágazat szereplőivel való egyeztetés nyomán további hathatós lépések várhatók a kormányzat részéről. A termeléshez kötött tejhasznú tehén támogatás végkifizetése ezekben a napokban zajlik, de ezzel párhuzamosan az agrártárca megteremtette a feltételeit annak is, hogy nemzeti támogatásként további 2,43 milliárd forint összegű támogatás kifizetésére kerülhessen sor a termelőknek – jegyezte meg.

A Magyar Államkincstár által a közeljövőben folyósításra kerülő támogatás mintegy 2300 gazdálkodót érint. Egyben közvetlen válasz az Európai Unió egészét, azon belül Magyarországot is sújtó tejpiaci válságra, különös tekintettel az elhúzódóan alacsony tejfelvásárlási árakra, amelyek jelentős jövedelemkiesést okoznak az ágazat szereplőinek – tette hozzá. A rendkívüli támogatás célja az uniós szintű túltermelésből és az EU vámpolitikai lépéseire adott kínai válaszreakcióból fakadó kedvezőtlen hatások mérséklése, a tejtermelők deficitjének részleges kompenzálása, valamint az állattartó telepek fennmaradásának és működésének biztosítása, amíg a piac stabilizálódik.

Magyarország kezdeményezésére a tejpiac súlyos helyzete az uniós Mezőgazdasági és Halászati Tanács napirendjén is szerepelt, amelynek nyomán az ágazati folyamatokat fokozott figyelemmel kíséri a Bizottság is – közölte. 

 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna Gabona képviselőjét

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna Gabona képviselőjét

A hányattatott sorsú agrárvállalat ügye folytatódik.

Hiába lesz olcsóbb a búza, ha nem ettől függ a kenyér ára

Hiába lesz olcsóbb a búza, ha nem ettől függ a kenyér ára

A Trend FM Reggeli Monitor című műsorában munkatársunk előzetes betekintést adott a Privátbankár Árkosár és az Mfor Nyugdíjas Árkosár hamarosan megjelenő adataiba, de szóba kerültek az élelmiszerek árát befolyásoló világtrendek is.

Tejkrízis: hullámvölgy vagy világvége?

Tejkrízis: drámai csődhullám fenyeget?

Csábítóan olcsó a tej a boltokban, miután a fogyatkozó tejfogyasztás okozta piaci nehézségeket megfejelte a nemzetközi vámháború. Arról kérdeztük a szakértőt, hogy tartós vagy csak átmeneti lesz a tejszektor krízise.

Biztonságos vagy sem? Új állásfoglalás jelent meg a magyar almákról

Biztonságos vagy sem? Új állásfoglalás jelent meg a magyar almákról

Bátran lehet fogyasztani a hazai gyümölcsöt, de a bio továbbra is kevesebb vegyszert tartalmaz.

Kiemelt jelentőségűvé nyilvánították a Bászna Gabona Zrt. felszámolását

A kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a Bászna Gabona Zrt. felszámolását, a megkárosított gazdák gyorsabban juthatnak a pénzükhöz – mondta Nagy István agrárminiszter szerdán videóüzenetében.

Népsziget

Ifjú budapesti földműves veheti meg a Ganz népszigeti telephelyét

Nagyértékű ingatlan-adásvételt függesztettek ki a napokban, amely a Népsziget XIII. kerületi részén lévő több mint 8 hektáros, ipari és mezőgazdasági (erdő) területeket is magában foglaló ingatlanról szól.

Szomorú képet mutat az MBH Agrár Trend Index

Szomorú képet mutat az MBH Agrár Trend Index

A klímaváltozás, az aszály és a piaci nehézségek, a borús kilátások miatt tovább csökkent az MBH Agrár Trend Index 2025 utolsó negyedében. A termelők mellett immár a feldolgozók várakozásai is rosszabbak. A tej- és a sertésszektor mellett a kukorica-, a szőlő-bor-, a napraforgó-szektorban is borúlátóbbak, de a baromfi és a zöldségtermelők optimistábbak.

A BYD folytatja rossz sorozatát

A BYD folytatja rossz sorozatát

A kínai autógyártó eladásai januárban 30,1 százalékkal csökkente, ezzel már zsinórban az ötödik hónapja.

Olcsóbb lesz a disznóhús a boltokban is?

Olcsóbb lesz a sertéshús a boltokban is?

Csökkent a beszerzési ár, vajon a vásárlók is érezhetik?

Újabb nagy bejelentést tett az agrárminiszter

Újabb nagy bejelentést tett az agrárminiszter

Újabb elemmel bővült a sertéstartók és -tenyésztők támogatása.

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168