Az állam már tárgyal az Alföldi Tej felvásárlásáról

A tárca szerint a cél, hogy a tranzakció minél gyorsabban lezáruljon, és a korábban megtiltott külföldi felvásárlás miatt a gazdálkodók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe – számol be róla az MTI.

A cég szeptember 29-én írásban jelezte a minisztériumnak, hogy a vállalat teljes, 100 százalékos üzletrészét ugyanazon feltételekkel kínálja megvételre az államnak, mint korábban a görög Hellenic Dairies nagyvállalatnak.

Azonban semmi sem zárja ki, hogy az állam a jövőben továbbértékesítse a társaságot egy magánbefektetőnek.

Egy dolgozó az Alföldi Tej Kft. sajt- és porítóüzemében Debrecenben.

Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Piaci zavarokat okozna

Az NGM szeptember 16-án tiltotta meg az Alföldi Tej eladását a görög cégnek. Indoklásuk szerint a társaság a magyar nyerstej-felvásárlás mintegy 20 százalékát adja, ezért külföldi kézbe kerülése komoly piaci zavarokat okozhatna. A minisztérium attól tartott, hogy a magyar tejtermelés külföldre terelődne, a hazai boltokból eltűnnének a „jól ismert és népszerű” márkák, és a fogyasztók drágábban jutnának tejtermékekhez.

A görög befektető ugyanakkor visszautasította ezeket az állításokat. A Reutersnek nyilatkozva azt közölték, hogy a magyarországi termelés fenntartását és bővítését tervezték, valamint új beruházásokat és termékfejlesztéseket is előkészítettek – mindezt részletes üzleti tervvel támasztva alá. Ezt a dokumentumot az Alföldi Tej tulajdonosai elfogadták, a minisztérium viszont elutasította.