Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az állam már tárgyal az Alföldi Tej felvásárlásáról

Megkezdődtek a tárgyalások az Alföldi Tej Kft. és a magyar állam között a tejipari vállalat megvásárlásáról – közölte hétfőn a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A tárca szerint a cél, hogy a tranzakció minél gyorsabban lezáruljon, és a korábban megtiltott külföldi felvásárlás miatt a gazdálkodók ne kerüljenek hátrányos helyzetbe – számol be róla az MTI.

A cég szeptember 29-én írásban jelezte a minisztériumnak, hogy a vállalat teljes, 100 százalékos üzletrészét ugyanazon feltételekkel kínálja megvételre az államnak, mint korábban a görög Hellenic Dairies nagyvállalatnak.

Azonban semmi sem zárja ki, hogy az állam a jövőben továbbértékesítse a társaságot egy magánbefektetőnek.

Egy dolgozó az Alföldi Tej Kft. sajt- és porítóüzemében Debrecenben.
Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Piaci zavarokat okozna

Az NGM szeptember 16-án tiltotta meg az Alföldi Tej eladását a görög cégnek. Indoklásuk szerint a társaság a magyar nyerstej-felvásárlás mintegy 20 százalékát adja, ezért külföldi kézbe kerülése komoly piaci zavarokat okozhatna. A minisztérium attól tartott, hogy a magyar tejtermelés külföldre terelődne, a hazai boltokból eltűnnének a „jól ismert és népszerű” márkák, és a fogyasztók drágábban jutnának tejtermékekhez.

A görög befektető ugyanakkor visszautasította ezeket az állításokat. A Reutersnek nyilatkozva azt közölték, hogy a magyarországi termelés fenntartását és bővítését tervezték, valamint új beruházásokat és termékfejlesztéseket is előkészítettek – mindezt részletes üzleti tervvel támasztva alá. Ezt a dokumentumot az Alföldi Tej tulajdonosai elfogadták, a minisztérium viszont elutasította.

Balatonfüredre és Egerbe is elért ez a betegség

Újabb borvidékeken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége jelentette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

Az új kamattámogatott hitel újszerű, stabil finanszírozási megoldást nyújt az agráriumnak

Óriási érdeklődés övezi a Közös Agrárpolitika pályázataihoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt, amely a nyertes pályázat számára kiemelt finanszírozási lehetőséget biztosít.

Banánköztársaság lesz Magyarország?

Történelmi mélypontjára, félmillió helyett alig 160 ezer tonnára zsugorodik a hazai almatermés a tavaszi fagyok miatt. Máris meglódultak a bolti árak, a termelők attól félnek, sok vásárló majd nem almát, hanem inkább „300 forintos banánt vásárol”.

Hiába lett minden olcsóbb, a hús mégis drágult?

Csökkent az élelmiszerek világpiaci ára.

Sertéspestis ütötte fel a fejét Horvátországban, Magyarország is veszélybe kerülhet

Az afrikai sertéspestis (ASP) elleni harc jegyében november 1-jéig tartó vaddisznó irtási akció indul Eszék-Baranya, Vukovár-Szerémség és részben Bród-Szávamente megyében – közölte a horvát mezőgazdasági minisztérium.

Nagy bejelentést tett az Aldi a vajról

Tartós árcsökkentés.

Száznapos vadászat? Pintér Sándor vejének vadásztársasága lezáratott egy erdőt

Három hónapig nem mehetnek be a helyi lakosok sem a volt lovasberényi kormányüdülő melletti erdőbe.

Mészáros Lőrincnek egyre nagyobb a vízigénye, alig győzi öntözni a hektárjait

Uniós és állami segítséggel szaporodnak az öntözőtelepek.

Erősen bírálják az uniós agrárpolitika reformtervezetét

“Minden tagország azt csinálna, amit akar.”

Őszi napszúrást kapott a forint – feladta

A magyar fizetőeszköz gyengült a keddi nap folyamán a bankközi piacon.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

