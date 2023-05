”Ami meggyulladhat, az meg is gyullad” - peresztegi kármentő innováció

A traktoros a cégvezetővel együtt pár másodperc alatt eloltotta a lángokat az erőgép orrára szerelt piros berendezéssel. Mindez ugyanis a traktoros oltóberendezés csütörtöki gyakorlati bemutatóján történt, az érdeklődő termelők és újságírók számára.

Borítékolható, hogy az idei aratáskor is sok gazda szembesül majd azzal, hogy kigyullad a tábla, a kombájn, vagy a bálázó, és a szeme láttára válik hamuvá a termés, elszenesedett rommá a százmilliós, pótolhatalan betakarítógépe, bálázója, traktora. Érdemes tehát felkészülni, hogy az egyre tüzesebb nyarakon, amikor 40 foknál is nagyobb a hőség a porszáraz búzatáblán, tűzforró a kombájnmotor, felhevül a vágóasztal, a szalmarázó a surlódástól, bármelyik pillanatban begyulladhat, és meg is gyullad a szalma, vagy a gép.

“Kétféle gazda van: az, akinek már volt tüze az aratáskor, és az, akinek lesz” - ezt állítja Széplaki Tamás peresztegi agrárvállalkozó, a Fields Fireman szántóföldi tűzoltó-berendezés kifejlesztője.

A saját bőrén tapasztalja, hogy a klímaváltozással gyakoribb aszályos időszakokban egyre gyakoribbak a mezei, főleg aratási tüzek és nagyobbak az anyagi károk.

Saját bőrén

Két fájdalmas és nagy kárt okozott tűzeset után tíz éve fogant meg a fejében a traktoros oltóberendezés ötlete. Egyszer egy állományszárított vöröshere-táblája kapott lángra bálázáskor, amitől leégett a méregdrága bálázógépe ugyanúgy, mint egy másik aratáskor, amelyben a néhány üzemórás vadonatúj kombájnja veszett oda. Ezért fejlesztette ki a traktor orrára kapcsolható oltóberendezését, amit a tűz észlelésekor azonnal bevethet, és megelőzve a nagyobb kárt.

A csodatraktor. Fotó: Mfor

“Magunknak fejlesztettük és gondoltuk ki, hogyan működjön, csak 2019-ben jelentünk meg a késztermékkel a piacon a németországi, hannoveri Agritechnika Expon” - idézte fel lapunknak a botcsinálta konstruktőr. Az azóta viszont bebizonyosodott, hogy a legnagyobb kárt a drága gépekben okozzák a mezei tüzek, amit azonban sokszor nem lehet vízzel eloltani. Ezért mutatták be Peresztegen csütörtökön a habbal is oltó, továbbfejlesztett berendezést. Ez a modell speciális - a profi tűzoltók által is használt - habosító anyagot fecskendez mintegy 110 barral a lángoló felületre, ahol gázolaj, műanyag, olaj is ég.

A továbbfejlesztett berendezést itthon és Hollandiától, Németországon, Ausztrián, Szlovákián át Lengyelországig az Európai Unió nyolc országában forgalmazzák helyi márkakereskedőkkel.

A magyar innovációval megalkotott berendezés sorozatgyártását alig négy éve kezdte a peresztegi vállalkozás. Eddig mintegy 200 darabot adtak el, de csupán a tizedét (20-25 db) itthon. A berendezés hazai ára 2,5 millió forint, külföldön 7500 euró. A magyar gazdaságok közül csak a nagyok, illetve az előrelátóbb gazdák rendeltek. Ki tudja miért, itthon még se a kamara, se a hazai gépforgalmazók, termelői integrációk sem haraptak rá a kármegelőzésre.

Pedig az oltóberendezést eleve úgy fejlesztették ki, hogy speciális tudás nélkül a lehető leggyorsabban és a legegyszerűbben tudják használni. Amint azt a bemutatón is láthattuk, ha fellobbannak a lángok, a traktoros pár másodperc alatt odaáll a tűz közelébe, lecsavarja a tömlőt és egy csap nyitásával már nagy nyomással ki is fecskendezi az oltóanyagot. A berendezést a magyarországi katasztrófavédelmi kutató intézet hivatalosan be is vizsgálta, és a használatát engedélyezte.

Más kárán

Elgondolkodtató, hogy - józan belátás, sőt előrelátás helyett - az esetek többségében már tűzkárt szenvedett gazdákból lesznek a vevők.

Például az egyik Vas vármegyei gazdálkodó, akinek tucatnyi kombájnja van, évekig halogatta az oltóberendezés vásárlását. Míg tavaly júliusban, egyik este fél tízkor hívta a gyártót és több darabot is rendelt azután, hogy aznap leégett a bálázója. Az egyik osztrák gazda az idén azután vásárolt több darabot, hogy a szomszédja a saját berendezésével eloltotta neki a kigyulladt kombájnját. Az egyik kétezer hektáros Pest vármegyei társaságnak, amelyik 3 éve vette az első oltóberendezését az idén gyulladt ki a százmillió forintos nagygépe, amit gyorsan eloltottak, de cégvezető azonnal rendelt még kettőt. Minden bálázásra beállított traktort felszerelnek eggyel-eggyel.

Műhelytitok Mint azt a peresztegi bemutatón a gépkezelőtől megtudtuk, a traktor orrára kapcsolt tűzoltó-berendezést 28-30 százalékos hidraulika-kapacitással szabad csak üzemeltetni. Többel azért nem, mert az tönkretenné a szivattyút. A készülék így 5 bárral fecskendezi rá az oltóanyagot a lángokra. Ezzel a teljesítménnyel mintegy 16-17 perc alatt fecskendi ki a berendezés a tartályában lévő 650 liternyi oltóanyagot. Az oltóanyag-tartályt a berendezésen lévő gyorscsatlakozón keresztül 5 perc alatt lehet újra feltölteni. A gépnek, amelyre öt év garanciát vállal a gyártó, szinte nincs karbantartási igénye, de minden évben át kell vizsgálni. Télen, a fagyok beállta előtt pedig le kell engedni a vizet a tartályból és a szivattyúból. Egyebek között ez is benne van a berendezéshez adott leírásban.

Sok termelőnek, aki már korábban vásárolt, viszont már meg is térült a befektetés. Az egyik gazdaságban tavaly aratáskor a traktoros szólt a kombájnosnak: “állj meg, füstöl a vágóasztal”. Majd a traktorral odaállt, és másodpercek alatt eloltotta a tüzet a rászerelt berendezéssel, megspórolva a több tízmilliós kárt. Két órával később ugyanott a bálázó is kigyulladt, de azt is eloltották. És ez csak egyetlen napont történt.

Szinte minden nap

“Nálunk is minden évben van egy-két aratási tűzeset - tapasztalja Széplaki Tamás is. Pedig, amikor csak a pelyva kezd füstölni, már nem is számolja.

Állítja, a többcélú 1,2 tonnás berendezés akkor is hasznos, ha éppen nem kell tüzet oltani. A traktor orrán pótsúlyként is szolgál, de gépet, falat, istállópadozatot is lehet vele nagy nyomással mosni. A szezonon kívül pedig nem árt, ha a bálakazlak közelében parkol, ha ne adj isten szükség lenne rá.

Mint megtudtuk, a következő fejlesztési cél egy - a jelenleginél - kisebb, könnyebb változat lesz. A jelenlegi méretű változatot ugyanis a gyakorlati tapasztalatok alapján, 150-160 lóerőnél kisebb teljesítményű erőgépre nem ajánlatos rákapcsolni.

A bemutatót követő szakmai beszélgetésen a piaci szereplőktől azt is megtudhattuk, hogy egyes kombájnmárkák a többinél gyakrabban gyulladnak ki. A hazai forgalmazó egyelőre még sem akar kooperálni az oltóberendezés gyártójával a megelőzésről. Ahogyan a megkeresett biztosítótársaságok sem mutattak hajlandóságot, hogy például a berendezést felszerelve a gépekre, együttműködve a gyártóval, megspórolhatnák a károkat. Pedig az új gépek áráhozt képest eltörpül a többletberuházás, amivel megelőzhetik a tűzeseteket.

Elgondolkodtató, hogy az uniós és nemzeti támogatással finanszírozott gépvásárlási pályázatoknál sem kapott/kap plusz pontot, aki vállalja, hogy ilyen berendezéssel előzi meg a kárt.