2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Agrárium Élelmiszeripar, agrárium

Árnyomás: Európában egyre súlyosabb a helyzet

mfor.hu

Ez az ágazat nagy áresések miatt tartósan az önköltségi szint alatt áll.

Tavaly a második felében a nyerstej hazai felvásárlási ára 189 forint/kilogrammra esett, miközben az exportár 154 forint/kilogrammra zuhant, tartósan önköltség alá szorítva az ágazatot. Ebben a piaci környezetben indít közös, bolti jelenlétre épülő kampányt a 20 éves Magyar Termék és a Tej Terméktanács, hogy a Tejszív és a Magyar Termék védjegyek segítségével a fogyasztók már egyértelműen azonosíthassák és tudatosan válasszák a hazai eredetű tejtermékeket.

A Tej Terméktanács közlkeménye tudatta: 2025-ben az európai tejpiacon olyan mértékű árnyomás alakult ki, amelynek következtében a nyerstej felvásárlási ára több tagállamban tartósan az önköltségi szint alá csökkent. A piaci túlkínálat, az árérzékeny fogyasztás erősödése és az Európai Unión belüli importnyomás együttes hatása következtében a tejtermelők és a feldolgozók jövedelmezősége számottevően romlott.

Az elmúlt félévben olyan komoly változások söpörtek végig, mint az azonnali („spot”) tejek 60%-os, a német félkemény sajtok 30%-os, az olasz tejszín 50%-os vagy a német vaj árainak közel 40%-os esése. A nyerstej hazai felvásárlási átlagára 2025 decemberében 3,3 százalékkal csökkent, és 189,60 forint/kilogramm szinten alakult, ami 6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi ártól. Ezzel párhuzamosan a kiviteli ár tovább esett: 8,5 százalékos csökkenést követően 154,63 forint/kilogrammot tett ki, ami 27 százalékkal alacsonyabb a 2024. decemberi szintnél, és 18 százalékkal marad el a belföldi felvásárlási ártól.

“A jelenlegi európai és hazai tejfelvásárlási többlet, az uniós tejtermék-export lehetőségeinek beszűkülése, a zuhanó késztermék- és spotárak, valamint az európai dömpinghelyzet együttesen rendkívüli piaci problémákat okoz. Komoly aggodalomra ad okot, hogy a várható súlyos piaci folyamatok sok hazai ágazati szereplőnél elronthatják a feldolgozói- és telepfejlesztési beruházási hangulatot” - elemezte a válságot Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lázár Jánosnak megint csak a bronz jutott a parlamenti szántóbajnokságban

Lázár Jánosnak megint csak a bronz jutott a parlamenti szántóbajnokságban

Bánki Erik verhetetlen, de a második és a harmadik helyért nagy a csata a fideszes képviselők között. Átnéztük a vagyonnyilatkozatokat, hogy kinek hány hektár földje van.

Tiltakoznak a Visegrádi országok agrárkamarái

Tiltakoznak a Visegrádi országok agrárkamarái

Határozott irányváltást követel az Európai Bizottságtól a cseh, a lengyel, a magyar, a szlovák, valamint a lett és litván agrárkamara.

Jó hírt közöltek Kínában – ezt az EU-t érintő vámot csökkentik

Jó hírt közöltek Kínában – ezt az EU-t érintő vámot csökkentik

Egy korábbi vizsgálat zárul le.

Covid után madárinfluenza-pandémia? Újabb világjárvány fenyeget

Máris megjelent és egyre agresszívebben terjed a madárinfluenza, amely a kutatók szerint akár emberi világjárványt is okozhat.

Kinyomtatni, aláírni, szkennelni? Erre semmi szükség – itt a DÁP újítása

Kinyomtatni, aláírni, szkennelni? Erre semmi szükség – itt a DÁP újítása

Az új fejlesztéssel már asztali számítógépről vagy laptopról is elindíthatjuk a digitális aláírás folyamatát, így az állampolgárok még kényelmesebben hitelesíthetik digitálisan a hivatalos dokumentumaikat.

Alacsony a tej ára, megsegíti a kormány a termelőket

Túl alacsony a tej ára, megsegíti a kormány a termelőket

A feldolgozókat érintő, decemberi intézkedéscsomag mellett az alacsony felvásárlási ár miatt nehéz helyzetbe került termelőket is rendkívüli eszközökkel segítik, így újabb 2,43 milliárd keretösszegű nemzeti támogatásról is döntött a kormány – jelentette be Nagy István agrárminiszter a tárca MTI-nek küldött keddi közleményében.  

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna Gabona képviselőjét

Sikkasztás gyanújával hallgatták ki a Bászna Gabona képviselőjét

A hányattatott sorsú agrárvállalat ügye folytatódik.

Hiába lesz olcsóbb a búza, ha nem ettől függ a kenyér ára

Hiába lesz olcsóbb a búza, ha nem ettől függ a kenyér ára

A Trend FM Reggeli Monitor című műsorában munkatársunk előzetes betekintést adott a Privátbankár Árkosár és az Mfor Nyugdíjas Árkosár hamarosan megjelenő adataiba, de szóba kerültek az élelmiszerek árát befolyásoló világtrendek is.

Tejkrízis: hullámvölgy vagy világvége?

Tejkrízis: drámai csődhullám fenyeget?

Csábítóan olcsó a tej a boltokban, miután a fogyatkozó tejfogyasztás okozta piaci nehézségeket megfejelte a nemzetközi vámháború. Arról kérdeztük a szakértőt, hogy tartós vagy csak átmeneti lesz a tejszektor krízise.

Biztonságos vagy sem? Új állásfoglalás jelent meg a magyar almákról

Biztonságos vagy sem? Új állásfoglalás jelent meg a magyar almákról

Bátran lehet fogyasztani a hazai gyümölcsöt, de a bio továbbra is kevesebb vegyszert tartalmaz.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168