Árnyomás: Európában egyre súlyosabb a helyzet

Tavaly a második felében a nyerstej hazai felvásárlási ára 189 forint/kilogrammra esett, miközben az exportár 154 forint/kilogrammra zuhant, tartósan önköltség alá szorítva az ágazatot. Ebben a piaci környezetben indít közös, bolti jelenlétre épülő kampányt a 20 éves Magyar Termék és a Tej Terméktanács, hogy a Tejszív és a Magyar Termék védjegyek segítségével a fogyasztók már egyértelműen azonosíthassák és tudatosan válasszák a hazai eredetű tejtermékeket.

A Tej Terméktanács közlkeménye tudatta: 2025-ben az európai tejpiacon olyan mértékű árnyomás alakult ki, amelynek következtében a nyerstej felvásárlási ára több tagállamban tartósan az önköltségi szint alá csökkent. A piaci túlkínálat, az árérzékeny fogyasztás erősödése és az Európai Unión belüli importnyomás együttes hatása következtében a tejtermelők és a feldolgozók jövedelmezősége számottevően romlott.

Az elmúlt félévben olyan komoly változások söpörtek végig, mint az azonnali („spot”) tejek 60%-os, a német félkemény sajtok 30%-os, az olasz tejszín 50%-os vagy a német vaj árainak közel 40%-os esése. A nyerstej hazai felvásárlási átlagára 2025 decemberében 3,3 százalékkal csökkent, és 189,60 forint/kilogramm szinten alakult, ami 6 százalékkal maradt el az egy évvel korábbi ártól. Ezzel párhuzamosan a kiviteli ár tovább esett: 8,5 százalékos csökkenést követően 154,63 forint/kilogrammot tett ki, ami 27 százalékkal alacsonyabb a 2024. decemberi szintnél, és 18 százalékkal marad el a belföldi felvásárlási ártól.