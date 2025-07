Az Agrárkamara tiltakozik az EU tervezett jövedelemalapú agrártámogatási reformja ellen

Papp Zsolt szerint a kiszivárgott uniós tervek fordulópontot jelenthetnek az agrárium jövőjében, hiszen kockára tennék a feldolgozóipart, veszélyeztetnék a fogyasztókat, a családok asztalára kétes eredetű termékeket engednének. A támogatásokon keresztüli ellehetetlenítés a legkisebb gazdálkodóktól kezdve a legnagyobb termelőkig mindenkit érinthet, Brüsszel ugyanis arra készül, hogy összevonja és elvegye az agrártámogatásokat, beleterelje azokat más alapokba, átláthatatlan jogállamisági eljárásokkal akadályozza a hozzájutást a forrásokhoz – számolt be róla az MTI.

A kicsinek kedvezne?

Fotó: Pixabay

A NAK elnöke kifogásolja azt is, hogy jelentős mértékben csökkenne az a területmértékegység, amellyel támogatáshoz juthatnának a gazdák.

A források – tette hozzá – nélkülözhetetlenek a mezőgazdaságban, hiányukkal elveszne a versenyképesség, a hatékonyság, nőne a kiszolgáltatottság, és olyan EU-n kívüli államok jutnának lehetőségekhez, amelyek már most is fenyegetik a magyar gazdatársadalom piacait. A tervezett intézkedések rendkívül nehéz helyzetet okozhatnak, akár a magyar agrárium végét is jelenthetik – hangsúlyozta.

Kapcsolódó cikk Dőlnek az állami pénzek az agrárgazdákhoz Az előző évinél 11 milliárd forinttal több.

Jövedelemalapú lenne a területalapúval szemben

Mikroszkopikus méretűre zsugorodna a területalapú támogatás a jövőben egy Brüsszelben keringő, az Európai Bizottság által értesüléseink szerint holnap nyilvánosságra hozandó, de már ma kiszivárgott javaslatcsomag szerint. A Közös Agrárpolitika jövőjét a Bizottság álláspontját rögzítő javaslat szerint a korábbi hírek szerint valóban meghatározná a jövedelemalapú szemlélet az eddigi területalapú megközelítés helyett – írja az Agrárszektor.

Nagyjából 450 hektár felett el lehetne felejteni minden területalapú támogatást, de már 90 hektár után meredeken, lépcsőzetesen csökkenni kezdene – áll az Európai Bizottság álláspontját megjelenítő, szerdán nyilvánosságra hozandó javaslatban, amit megszerzett az Agrárszektor.

A szövegben drámai változásokat vázol fel a Bizottság a Közös Agrárpolitika jövőjét illetően: a degresszió minden korábbinál szigorúbb lenne, 20 ezer euró felett nagymértékben esne az igénybe vehető támogatás, a felső plafon pedig 100 ezer euró lenne – efelett semmilyen területalapú támogatás nem járna a jövőben. A kedvezményezett csoportok között lennének a kisebb szereplők mellett a fiatal gazdák, a családi gazdálkodók, a női termelők és a természeti károkkal sújtott területeken gazdálkodók, tényleges agrártermelés nélkül pedig tilos lenne agrártámogatást folyósítani.