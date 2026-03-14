Az agrárminiszter Brüsszelhez fordult műtrágyaügyben

Levélben kérte az Európai Bizottság illetékes biztosait Nagy István agrárminiszter, hogy az elszálló műtrágyaárak és a mezőgazdasági termelés biztonsága érdekében függesszék fel az orosz és fehérorosz műtrágyaimportra kivetett vámokat és büntetőintézkedéseket. A tárcavezető szerint a jelenlegi uniós szabályozás a műtrágya drágulása miatt, veszélyezteti az ellátás stabilitását – foglalja össze az Origo.

„Itt a tavasz, és már javában zajlanak a mezőgazdasági munkák. Ilyenkor alapvető fontosságú, hogy a gazdák elegendő műtrágyához jussanak megfizethető áron. Sajnos a közel-keleti háborús konfliktus és az energiaválság a műtrágya piacán is jelentős drágulást okozott, amelyet uniós szinten is kezelni kell” – közölte Facebook oldalán Nagy István.

Az agrárminiszter tájékoztatása szerint, éppen ezért levélben fordult Christophe Hansen mezőgazdaságért és élelmiszerügyért felelős, valamint Maroš Šefčovič kereskedelemért és gazdasági biztonságért felelős biztosokhoz, hogy mielőbb tegyenek lépéseket.

Nagy István emlékeztetett arra, hogy Brüsszel a Green Deal politikája nyomán jelentősen megemelte a harmadik országokból érkező műtrágya-alapanyagok vámtarifáit, a háborús helyzetre hivatkozva pedig az Oroszországból és Fehéroroszországból érkező importra további büntetővámokat vetett ki.