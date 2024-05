Az MBH az agrárpiacon megállapodásokkal erősít

Hódmezővásáhelyen, az Alföldi Állattenyésztő és Mezőgazda Napokon - a hazai agrárkibocsátás négyötödét adó ágazatokat képviselő - szervezetekkel kötött partnerséget az MBH Bank, közölte a cég. Az együttműködési megállapodást Szabó Levente, a bank vezérigazgató-helyettese, Hollósi Dávid, a hitelintézet Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója, valamint Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke, Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke, Harcz Zoltán, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatója és Dr. Apáti Ferenc, a FruitVeb Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke írta alá. Céljuk, hogy az együttműködéssel növekedjen a hazai élelmiszer-termelés és feldolgozás hatékonysága.

A megállapodás aláíróinak csoportképe

Fotó: MBH Bank

A magyar élelmiszer-gazdaságnak mindössze két százalékos a részesedése az Európai Unió mezőgazdasági kibocsátásából, és csupán 1,2 százalékos a közösség élelmiszeriparából. A szektornak ugyan mindössze 1,8 százalék a piaci részesedése az EU exportjából, de például az unión belüli gabonaexportból az egyik legnagyobb arányban: 9-10 százalékkal részesedik. A gabona nagy részben – a kukorica 35-40 százalékban – azonban feldolgozatlanul, hozzáadott érték nélkül és kis profittal hagyja el az országot. Míg az ágazat jövedelmezősége az európai uniós szint 90 százalékát éri el, a munkaerő hatékonysága kevesebb mint a fele - csak 45 százaléka - az uniós átlagnak. Az élelmiszeriparban is a hozzáadott érték aránya alig 20 százalék.

„Kulcsfontosságú, hogy az elkövetkező években érdemben elő tudjuk segíteni ügyfeleink sikeres gazdálkodását, a versenyképesség és a hozzáadott érték növelését az agráriumban. A szakmaközi szervezetek kiemelt partnereink ebben. A most kezdődő Vidékfejlesztési Program keretében mintegy 1500 milliárd forint jut a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlesztésére. Talán soha nem volt szükség ennyire ezekre a forrásokra és az ehhez társuló banki finanszírozásra, hiszen ahhoz, hogy az ágazat meg tudjon birkózni a kihívásokkal, fejlesztésekre, beruházásokra van szükség” – mondta a megállapodás kapcsán Szabó Levente. Az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese szerint közös érdek, hogy erős legyen a hazai termelői kör. Az élelmiszer-gazdaság ugyanis stratégiai ágazat, amelynek - mint mondta - korszerű banki termékekre és szolgáltatásokra van szüksége.

Az együttműködéssel a felek a magyar élelmiszer-gazdaság meghatározó kérdésekre: egyebek között az éghajlatváltozásra, a fenntartható gazdálkodásra, az importkitettségre, a munkaerőhiányra is igyekeznek válaszokat találni.

„Közösen sokat tehetünk, hogy az ágazat a versenyben helyt állva kikerüljön a közepes jövedelmi csapdából. Ez a banki finanszírozáshoz is biztosabb alapokat jelent” – emelte ki Hollósi Dávid, az agrárium teljes termékpályáját finanszírozó bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletágának ügyvezető igazgatója. Az együttműködések keretében az MBH Bank agrárpiaci kutatásokkal, tanulmányokkal és szakmai anyagokkal is támogatja az ágazat fejlődését, és előrejelzésekkel is segít eligazodni a gazdáknak a gyakran hirtelen változó piaci környezetben.