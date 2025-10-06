Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Az új kamattámogatott hitel újszerű, stabil finanszírozási megoldást nyújt az agráriumnak

Óriási érdeklődés övezi a Közös Agrárpolitika pályázataihoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt, amely a nyertes pályázat számára kiemelt finanszírozási lehetőséget biztosít.

A konstrukció minimum 5, maximum 15 éves futamidőre érhető el, ugyanakkor a tényleges minimum futamidőt a pályázatok megvalósítási és fenntartási időszaka határozza meg – például egy 3 éves megvalósítás és 5 éves fenntartás esetén legalább 8 évre szól. A hitel futamideje alatt nincs lehetőség elő- vagy végtörlesztésre, kiváltásra, illetve refinanszírozásra, így az ügyfeleknek hosszú távon kell tervezniük ezzel a hitellel – összegzi a K&H közleményében.

Nagy István agrárminiszter a helyszínen szemlélődik
Fotó: Agrárminisztérium

Teljesen újszerű

„Ez a hiteltermék teljesen újszerű a piacon, hiszen fix kamatozásának köszönhetően nyújt biztonságot akár 8 éves időtávon is. A kamatbázist a Magyar Nemzeti Bank által publikált BIRS mutató adja, amelyhez a bank legfeljebb 3,5 százalékos marzsot tehet hozzá. Más díjat nem számíthatunk fel, így ügyfeleink előre kiszámítható költségekkel tervezhetnek. A fix kamat különösen fontos, mert a korábbi támogatási ciklusban sok beruházás az infláció mellett, a kamatemelkedések miatt hiúsult meg” – emelte ki Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.

„A hitel további előnye, hogy a kamattámogatás mértéke akár 10 százalék is lehet, amelyhez 5 százalék kezességi díjtámogatás is társulhat. Ez összességében 15 százalékkal növelheti a támogatási intenzitást.” – emelte ki a szakember.

Illeszkedik az alaptámogatáshoz

„A kamattámogatott hitel működése és teljes életciklusa szorosan illeszkedik a közös agrárpolitika alaptámogatási rendszeréhez. A folyamat a támogatói okirat megszerzésével indul, amely már rögzíti a támogatás és a kamattámogatás mértékét. A pozitív banki hitelbírálatot követően pedig, az ügyfelek szerződést kötnek a kiválasztott pénzintézettel. A szerződés után újabb, immár technikai jellegű 2. körös elbíráláson mennek keresztül az irányító hatóság részéről, amely ellenőrzi, hogy a leszerződött hitelparaméterek megfelelnek a program előírásainak.

A forráslehívás negyedévente, fix időpontokban történhet és a lehívott hitelek után fizetett kamatot, a banki igazolás alapján, a kincstár utólag visszatéríti az ügyfél számára. Ez azt jelenti, hogy bár az ügyfél a kamatot megfizeti a banknak, de ténylegesen kompenzációt kap rá, így a kamattámogatási keret erejéig nem terheli kamatköltség. A megvalósítási időszak végén pedig, a projekt lezárásakor, az esetlegesen még megmaradó kamattámogatási keret 100 százalékosan felhasználására kerül.” – húzta alá Demeter Zoltán.

„Ez a megoldás egyszerre biztosítja, hogy a támogatás ne vesszen el és a termék megfeleljen az EU előírásoknak” – hangsúlyozta Demeter Zoltán.

