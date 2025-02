Azonnali hatállyal beavatkozott a naperőművektől átvett áram árába a kormány – fideszes belháború zajlik?

Aztán január 31-én, 22 óra előtt néhány perccel kijött a Magyar Közlöny és benne a 7/2025 (I.31.) kormányrendelet, ami 23 órakor hatályba is lépett, és január 31-i határidővel, azaz egy 60 perces időablakkal kötelezte a MEKH-et az új rendelet szerinti, már nem inflációkövető, hanem akár öt évre befagyasztott áramárak közzételére.

Ha ragaszkodnak az árindexáláshoz, a hatályos előírások alapján is módjuk van áttérni az ún. METÁR-rendszerbe – írja az EM közleménye.

Többször is negatív áramár alakult ki a piacon, a naperőművektől történő átvételi ár közben folyamatosan emelkedett. Fotó: Depositphotos

Azt írják: a zöldenergia hasznosításában elért növekedés örvendetes fejlemény az energiaszektor zöldítése, a környezet megóvása szempontjából. Az időjárásfüggő megújulók elterjedése ugyanakkor új kihívások elé állítja a rendszerüzemeltetőket. A túlkínálatos időszakokban például mind többször szorítják a negatív tartományba az áram piaci árát. Magyarországon 2023-ban 93 órában volt nullánál nem nagyobb a villamos energia tőzsdei ellenértéke, ez már tavalyelőtt is többször fordult elő, mint a megelőző 10 évben összesen. 2024-ben e rendkívüli esetek száma a háromszorosára, 306 alkalomra nőtt. A kötelező áron átvett áram értékesítéséből származó piaci bevétel emiatt is csökken. A támogatott átvételi és az elérhető eladási ár közötti különbözetet a rendszerirányító az ipari fogyasztókra terheli.

