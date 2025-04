Baj van: veszélyes rovar jelent meg Magyarországon, azonnal jelenteni kell, ha ilyet látunk

Nyugdíjszerviz élőben Karácsony Mihállyal és Malicskó Gáborral Vegyen részt és kérdezze Ön is a szakértőket!

Az OMME tájékoztató szórólapot is készített, amely bemutatja az ázsiai lódarazsat, elterjedésének veszélyeit, és összehasonlítja az őshonos lódarázzsal. A szórólap az OMME honlapján érhető el.

Az ázsiai lódarázs aktívan vadászik a házi méhekre, egyetlen kolónia akár több tízezer méhet is elpusztíthat. Gyors terjedése miatt veszélyezteti a helyi ökoszisztéma egyensúlyát – írták.

Az ázsiai lódarázs kisebb, mint az őshonos európai lódarázs, hossza körülbelül 2,5-3 centiméter. Színe sötét, potrohának vége sárgás-narancssárga, a lábak alsó része jellegzetesen sárga. Fészkét a szabadban, általában magas fákon, vagy bokrokon, de akár talajszinten is építheti. A fészek nyílása alul helyezkedik el, míg az őshonos európai lódarázs fészkének az oldalán van a bejárata.

Magyarország után Szlovákiában is regisztrálták a veszélyes inváziós kártevőt, a méhgyilkos ázsiai lódarazsat, amelynek terjedését magyar innovációval, a darázsjeladóval akarják lassítani.

Az egyesületnek azóta nincs tudomása újabb magyarországi megjelenésről, de Szlovákiában, a magyar határhoz közel több alkalommal is megjelent az ázsiai lódarázs. Szakemberek szerint 2025-ben nagy valószínűséggel ismét lehet számítani a hazai felbukkanására.

