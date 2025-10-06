Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p
Agrárium

Balatonfüredre és Egerbe is elért ez a betegség

mfor.hu

Újabb borvidékeken jelent meg a szőlő aranyszínű sárgaság betegsége jelentette a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih).

A Nébih laboratóriuma a Balatonfüred-Csopaki és az Egri borvidéken is kimutatta a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét, így a kórokozó a 22 borvidékből 17-ben már megjelent – közölte a hatóság hétfőn az MTI-vel. A területileg illetékes kormányhivatalok szakemberei mindkét helyen megkezdték a növényegészségügyi intézkedéseket.

A kórt az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) terjeszti
A kórt az amerikai szőlőkabóca (Scaphoideus titanus) terjeszti
Fotó: Wikipédia/ Yerpo

Megsemmisítik a tőkéket

Az érintett ültetvények körül 1 kilométeres sugarú körben minden tőkét megvizsgálnak, a fertőzött területeken pedig megsemmisítik a tüneteket mutató tőkéket. Ezekről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is, a fertőzés körüli további 3 kilométer sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe.

A Nébih ismét felhívja minden szőlőtulajdonos figyelmét a megelőző védekezésre. A betegség csak ellenőrzött, egészséges szaporítóanyag használatával, valamint a terjesztő vektor, vagyis az amerikai szőlőkabóca elleni rendszeres védekezéssel fékezhető meg.

Fontos továbbá, hogy a betegség gyanúját haladéktalanul jelentsék a vármegyei kormányhivatalok növényegészségügyi felügyelőjének és a Nébih-nek.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az új kamattámogatott hitel újszerű, stabil finanszírozási megoldást nyújt az agráriumnak

Az új kamattámogatott hitel újszerű, stabil finanszírozási megoldást nyújt az agráriumnak

Óriási érdeklődés övezi a Közös Agrárpolitika pályázataihoz kapcsolódó kamattámogatott hitelt, amely a nyertes pályázat számára kiemelt finanszírozási lehetőséget biztosít.

Banánköztársaság lesz Magyarország?

Történelmi mélypontjára, félmillió helyett alig 160 ezer tonnára zsugorodik a hazai almatermés a tavaszi fagyok miatt. Máris meglódultak a bolti árak, a termelők attól félnek, sok vásárló majd nem almát, hanem inkább „300 forintos banánt vásárol”.

Hiába lett minden olcsóbb, a hús mégis drágult?

Hiába lett minden olcsóbb, a hús mégis drágult?

Csökkent az élelmiszerek világpiaci ára.

Sertéspestis ütötte fel a fejét Horvátországban, Magyarország is veszélybe kerülhet

Sertéspestis ütötte fel a fejét Horvátországban, Magyarország is veszélybe kerülhet

Az afrikai sertéspestis (ASP) elleni harc jegyében november 1-jéig tartó vaddisznó irtási akció indul Eszék-Baranya, Vukovár-Szerémség és részben Bród-Szávamente megyében – közölte a horvát mezőgazdasági minisztérium.

Nagy bejelentést tett az Aldi a vajról

Tartós árcsökkentés.

Száznapos vadászat? Pintér Sándor vejének vadásztársasága lezáratott egy erdőt

Száznapos vadászat? Pintér Sándor vejének vadásztársasága lezáratott egy erdőt

Három hónapig nem mehetnek be a helyi lakosok sem a volt lovasberényi kormányüdülő melletti erdőbe.

Mészáros Lőrincnek egyre nagyobb a vízigénye, alig győzi öntözni a hektárjait

Uniós és állami segítséggel szaporodnak az öntözőtelepek.

Erősen bírálják az uniós agrárpolitika reformtervezetét

Erősen bírálják az uniós agrárpolitika reformtervezetét

“Minden tagország azt csinálna, amit akar.”

Őszi napszúrást kapott a forint – feladta

Őszi napszúrást kapott a forint – feladta

A magyar fizetőeszköz gyengült a keddi nap folyamán a bankközi piacon.

Szalagátvágás

A Talentis Agro Csoport növelte öntözőterületeit – uniós támogatással

Átadták a Bakuczi Öntözési Közösség Kft. és a Csárdaszállási Öntözési Közösség Kft. új öntözőtelepeit. A közel 1,6 milliárd forintból megvalósult beruházásoknak köszönhetően a Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó Talentis Agro Csoport öntözéssel művelt területe országos szinten 7500 hektár fölé emelkedett.

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek

Egy pénzügyi verseny, ahol még a zsűri is lelkesen drukkol a résztvevőknek


Fontos, hogy a diákok tanuljanak a biztosításról.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168