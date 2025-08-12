2p
Agrárium Nagy István

Befejeződött a nyári aratás, vannak már számok is

mfor.hu

A rendelkezésre álló adatok alapján kedvezően alakulnak az idei betakarítás hektáronkénti hozamai és az össztermés az előzetes várakozásokhoz képest.

A hektáronkénti átlagok minden növényfaj (nyári kalászosok és repce) esetében az ötéves átlagok felett vannak – közölte Nagy István agrárminiszter, a tárca közleménye szerint.

A legnagyobb területen termesztett szántóföldi növény – az őszi búza − idei hozama 5,55 tonna/hektár, amely az elmúlt öt évhez képest csaknem 2 százalékkal magasabb. Az őszi árpa esetében az országos átlaghozam 5,7 tonna/hektár. A tritikálét 4,3; a tavaszi árpát 4,8; a rozst 3,4; a zabot 3; a magborsót 2,5; a repcét pedig 2,9 tonna/hektár mennyiségben takarították be. A szalma betakarítása és a nyári talajmunkák ütemesen zajlanak.

Hozzátette, az adatok alapján elmondható, hogy az ország ellátásához szükséges termésmennyiség megterem a 2025−'26-os szezonban, és exportra is jelentősebb – millió tonnás nagyságrendű – mennyiség kerülhet.

Nagy István agrárminiszter arat
Nagy István agrárminiszter arat
Fotó: Agrárminisztérium

Van, ahol nő a vetésterület

A tárcavezető megjegyezte, hogy emelkedést mutat az őszi búza idei vetésterülete, a tavalyihoz képest 5,9 százalékkal. A rozs és a zab esetében jelentős területnövekedés látható ebben az évben.

Az őszi betakarítású növények esetében, az egységes kérelmekre vonatkozó adatok alapján, az összes idei várható terület több mint 1,5 millió hektár, ami az előző évekhez képest alacsonyabb, bár a napraforgó területe idén is növekszik. Ennek okai között leginkább az szerepel, hogy a napraforgó az idei és az ezt megelőző időszak extrém időjárási körülményei között jobban teljesít, mint például a kukorica. Ugyancsak növekedést mutat a szója, az elmúlt öt év adataihoz képest mintegy 12 százalékkal haladja meg, idén 79 ezer hektár összterülettel. Ezeknél a növényeknél, tekintve, hogy rosszul tűrik a hosszan tartó aszályt és hőhullámot, terméskiesés várható.

