Bejött a magyar miniszter tiltakozása? Fontos javaslat került elő Brüsszelben

Még szeptember elején írtunk arról, hogy Nagy István agrárminiszter az Európai Unió szakminisztereinek koppenhágai informális találkozóján úgy fogalmazott, hogy „Magyarország továbbra is ellenzi az EU-Mercosur kereskedelmi megállapodást, amely a gazdák megélhetését és a biztonságos élelmiszer-ellátást is veszélyezteti.”

A miniszter ekkor a kormány aggodalmai közt azt sorolta, hogy véleménye szerint a megállapodás következtében kezelhetetlen mennyiségben érkeznének az unióba kifogásolható minőségű, az európai termelési feltételeknek – többek között növény- és állategészségügyi előírásoknak – nem megfelelő agrártermékek, például baromfi- és marhahús, valamint méz esetében.

Uniós válasz az aggodalmakra?

Az Európai Bizottság rendeletjavaslatot terjesztett elő szerdán az uniós mezőgazdasági termelők védelmében, hogy gyors és hatékony védelem léphessen életbe, amennyiben az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA) keretében a dél-amerikai árubehozatal káros módon megugrana, vagy az uniós gyártók árai indokolatlanul csökkennének.

Az agráriumnak nagyon fontos uniós bejelentés érkezett

Fotó: Pixabay

A brüsszeli közlemény szerint a javaslat eljárásokat határoz meg a mezőgazdasági termékekre vonatkozó kétoldalú védintézkedések időben történő és hatékony végrehajtásának biztosítására.

Különleges rendelkezéseket tartalmaz egyes érzékeny mezőgazdasági termékekre, például a marhahúsra, a baromfira, a rizsre, a mézre, a tojásra, a fokhagymára, az etanolra és a cukorra vonatkozóan. Ezeknél külön rendelkezések biztosítják a fokozott nyomon követést, az egyértelmű kiváltó okok feltárását és a gyors reagálást – derült ki a közleményből.

Az uniós bizottság vizsgálatot indít például akkor, ha a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országai – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – termelőinek importárai több mint 10 százalékkal elmaradnak ugyanazon, vagy az azokkal versengő uniós termékekétől, illetve, ha egy, a megállapodásban érintett országból származó termék kedvezményes feltételek melletti éves behozatala több mint 10 százalékkal nőne, vagy a termék importára 10 százalékkal csökkenne az előző évhez képest.

Amennyiben a vizsgálat kár kockázatát, vagy fennállását állapítja meg, az EU ideiglenesen visszavonhatja az adott termékekre vonatkozó vámkedvezményeket – írták.