Agrárium parlament

Bestiális: a Parlament alelnökét halálos fenyegetés érte

mfor.hu

Egy férfi fenyegetőzött nyíltan, aki még a vezető politikus édesanyját sem kímélte. 

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, az Országgyűlés alelnöke közösségi oldalán jelentkezett egy bejegyzéssel. A politikus ebben közölte: üzenetet kapott, melyben őt és édesanyját meggyilkolásukkal fenyegették meg: 

A poszt arról szólt, hogy két asszony lopni tanított egy nyolcéves kislányt, aki az egyik elkövetőnek dédunokája, a másiknak unokája volt... Ezzel kapcsolatban fogalmaztam meg a Mi Hazánk álláspontját, ez váltotta ki ezeket a vadállatias ösztönöket a kommentelőből. Ez pedig nem vélemény, nem indulat, nem „trollkodás”, hanem bűncselekmény.

IDúró megüzente: „engem nem lehet megfélemlíteni, a Mi Hazánk politikusaként mindig ki fogom mondani az igazságot.” Az ügyet viszont komolyan veszi, ezért feljelentést tesz, remélve, hogy a hatóságok gyorsan a megölésünkkel fenyegető elkövető nyomára akadnak - folytatta posztját a politikus. 
 

Újabb nagy bejelentést tett az agrárminiszter

Újabb nagy bejelentést tett az agrárminiszter

Újabb elemmel bővült a sertéstartók és -tenyésztők támogatása.

NGM

Jó hírt kaptak a hazai sertéstenyésztők

Elindult az Agrár Széchenyi Kártya új alkonstrukciója, kamat- és költségmentes hitel segíti a hazai sertéstenyésztőket.

Ezt kedte el a Sano Csémen

Triplázni készül a Sano Csémen

A bajor tulajdonú Sano-Modern Takarmányozás Kft. tízmilliárd forintos beruházással új takarmánykeverő üzemet épít a Csémen meglévő gyára mellett, így megháromszorozza az itt készülő állati táp mennyiségét.

Nagy a baj az akácmézzel

Beütött a klímaváltozás a hazai méhészeknek. Akácmézből tavaly a szokásos 12-15 ezer tonnának csak a negyede termett, ezért júniusban 80 százalékkal ugrott meg az akácméz felvásárlási ára.

Magyar Péter összetűzésbe keveredett Strasbourgban, a kérdés, hogy kikkel

Magyar Péter összetűzésbe keveredett Strasbourgban, a kérdés, hogy kikkel

Több ezres gazdatüntetést szerveztek ma Strasbourgban az EU-Mercosur megállapodás ellen. A Fidesz és a Tisza is összecsapott egymással verbálisan.

Végrehajtás indult Kósa Lajos rokonának cégénél – több tízmillárdot tehet ki az okozott kár

Végrehajtás indult Kósa Lajos rokonának cégénél – több tízmillárdot tehet ki az okozott kár

Fordulat a Bászna Gabona Zrt. ügyében.

Rossz hír érkezett a madárinfluenzáról Magyarországon

Rossz hír érkezett a madárinfluenzáról Magyarországon

Újabb vármegyében jelent meg.

Kiderült, miért nyomoznak Kósa Lajos rokonának cégénél

Kiderült, miért nyomoznak Kósa Lajos rokonának cégénél

Sikkasztást gyanítanak.

Vágyik rá, elkérte, de mégsem kaphatja meg ezt Donald Trump

Vágyik rá, elkérte, de mégsem kaphatja meg ezt Donald Trump

A Nobel-békedíj nem átruházható, megosztható vagy visszavonható, jelentette ki a Norvég Nobel Intézet, miután a tavalyi díjazott, María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető azt sugallta, hogy díját Donald Trump amerikai elnöknek adhatja.

Brüsszeli tüntetések után – puhul az uniós agrárreform?

Brüsszeli tüntetések után – puhul az uniós agrárreform?

A december 18-i tízezres brüsszeli demonstrációsorozat után nehéz döntések előtt áll az Európai Bizottság a javasolt agrárreform és a január 12.-én esedékes Mercosur megállapodás finomításában. Kisebb engedmények jöhetnek, de a szerkezetváltás és a  támogatási plafon biztosnak látszik.

