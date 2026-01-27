Bestiális: a Parlament alelnökét halálos fenyegetés érte

Dúró Dóra, a Mi Hazánk elnökhelyettese, az Országgyűlés alelnöke közösségi oldalán jelentkezett egy bejegyzéssel. A politikus ebben közölte: üzenetet kapott, melyben őt és édesanyját meggyilkolásukkal fenyegették meg:

A poszt arról szólt, hogy két asszony lopni tanított egy nyolcéves kislányt, aki az egyik elkövetőnek dédunokája, a másiknak unokája volt... Ezzel kapcsolatban fogalmaztam meg a Mi Hazánk álláspontját, ez váltotta ki ezeket a vadállatias ösztönöket a kommentelőből. Ez pedig nem vélemény, nem indulat, nem „trollkodás”, hanem bűncselekmény.