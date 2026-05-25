Beütött a meggykrízis és a cseresznyeválság

Megvizsgálta a zöldségek, gyümölcsök, befőttek és fagyasztott termékek árának 2022 és 2026 közötti változását a Telex. A gyújtésük a hat, Magyarországon is jelen lévő multinacionális üzletlánc boltjainak árazása alapján készült, a termelői piacokon vagy a termelőktől közvetlenül beszerzett termékek árát nem tartalmazza.

Az abszolút rekorder a meggy, aminek 178 százalékkal emelkedett az ára az elmúlt négy évben. A zöldség-gyümölcs kategória dobogóján ott van még a kivi és a cseresznye drágulása is 153, illetve 135 százalékkal, de a sárgabarack 57 százalékos és az őszibarack 44 százalékos áremelkedése is messze túltesz az összesített, 33 százalékos infláción.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a fagyasztott cseresznye 154 százalékkal, a fagyasztott meggy pedig 99 százalékkal lett drágább 2022-től 2026-ig, a meggybefőtt ára pedig 93 százalékkal emelkedett. Reálértéken viszont olcsóbb lett a vöröshagyma, a fejes káposzta és a petrezselyemgyökér, illetve a görögdinnyéért és a cukkiniért is kevesebbet kell dolgozni jelenleg, mint 2022-ben.

Az import termékek árát az euró-forint árfolyam is befolyásolja, de a meggynél többek között a tavaszi fagykároknak tudható be a drasztikus áremelkedés. Például, tavaly április elején több éjszaka is kiterjedt fagyok tizedelték a magyar gyümölcsösöket.

A fenti termékek mellett a Telex azt is megjegyezte, hogy a kenyér és zsemle ára 50-70 százalékkal magasabb 2026 májusában, mint négy évvel korábban.