2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Agrárium Élelmiszeripar, agrárium Infláció

Beütött a meggykrízis és a cseresznyeválság

mfor.hu

Óriásit drágult a meggy, a cseresznye és a kivi az elmúlt négy évben, és az ezekből készült fagyasztott termékek, illetve befőttek is. Több más gyümölcs ára is bőven az infláció felett nőtt 2022 óta.

Megvizsgálta a zöldségek, gyümölcsök, befőttek és fagyasztott termékek árának 2022 és 2026 közötti változását a Telex. A gyújtésük a hat, Magyarországon is jelen lévő multinacionális üzletlánc boltjainak árazása alapján készült, a termelői piacokon vagy a termelőktől közvetlenül beszerzett termékek árát nem tartalmazza.

Az abszolút rekorder a meggy, aminek 178 százalékkal emelkedett az ára az elmúlt négy évben. A zöldség-gyümölcs kategória dobogóján ott van még a kivi és a cseresznye drágulása is 153, illetve 135 százalékkal, de a sárgabarack 57 százalékos és az őszibarack 44 százalékos áremelkedése is messze túltesz az összesített, 33 százalékos infláción.

Ennek fényében nem meglepő, hogy a fagyasztott cseresznye 154 százalékkal, a fagyasztott meggy pedig 99 százalékkal lett drágább 2022-től 2026-ig, a meggybefőtt ára pedig 93 százalékkal emelkedett. Reálértéken viszont olcsóbb lett a vöröshagyma, a fejes káposzta és a petrezselyemgyökér, illetve a görögdinnyéért és a cukkiniért is kevesebbet kell dolgozni jelenleg, mint 2022-ben.

Az import termékek árát az euró-forint árfolyam is befolyásolja, de a meggynél többek között a tavaszi fagykároknak tudható be a drasztikus áremelkedés. Például, tavaly április elején több éjszaka is kiterjedt fagyok tizedelték a magyar gyümölcsösöket. 

A fenti termékek mellett a Telex azt is megjegyezte, hogy a kenyér és zsemle ára 50-70 százalékkal magasabb 2026 májusában, mint négy évvel korábban.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Lezárja az ukrán határt a kormány, ami a listán van, az kint marad

Lezárja az ukrán határt a kormány, ami a listán van, az kint marad

Megszületett az ígért szabályozás az agrártermékek ügyében.

Honnan szerezhet műtrágyát az EU?

Honnan szerezhet műtrágyát az EU?

Az Európai Unió Tanácsa egy évre felfüggesztette az uniós mezőgazdasági termelésben használt nitrogénalapú műtrágyákra – köztük a karbamidra és az ammóniára – kivetett vámtarifákat. Az intézkedés célja, hogy az uniós gazdálkodók és a műtrágyaipar költségei csökkenjenek.

Zöldség- és gyümölcsáfa-csökkentés: a termelők megtették tétjeiket

Zöldség- és gyümölcsáfa-csökkentés: a termelők megtették tétjeiket

A szakma örömmel venné, ha július 1-jétől csökkentené a kormány a zöldségek és gyümölcsök áfáját, augusztustól pedig az árrésstopot is eltörölné. Az ország legnagyobb termelő és értékesítő szövetkezete francia mintára alakítaná át az árrésstopot. Az elnök-ügyvezetőtől megkérdeztük, milyen a viszony az új Agrárminisztériummal, és lesz-e ismét 2000 forint egy kiló uborka. 

Nem kell pánikolni az ukrán áruk miatt, gyors intézkedést ígér a miniszter

Gyors intézkedést ígér az agrárminiszter az ukrán áruk ügyében

Visszaállítják a tiltást.

Kiakadt a gazdák, sürgős megoldást követelnek a műtrágyapiacon

A műtrágyaárak elszálltak.

Lázár János alapítványánál is vizsgálatokat ígért az új agrárminiszter

Lázár János alapítványánál is vizsgálatokat ígért az új agrárminiszter

A mezőhegyesi Nemzeti Ménesbirtok sorsa is kérdéses.

visszavert aszaly csapadek

Végre töltődnek a földek: ezt adja most az eső

Visszaverte a magyar eső a gazdák ősi ellenségét.

Ez az új kormány első nagy kihívása, így néz ki az akcióterv

Ez az új kormány első nagy kihívása, így néz ki az akcióterv

A vízügyi igazgatóságok vízhiány elleni feladatainak koordinációja érdekében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) elrendelte a vízhiány elleni központi védekezést, és megkezdte a működését az Országos Vízügyi Koordinációs Központ – közölte az OVF csütörtökön az MTI-vel.

A Tisza-kormány kaphat a fejére az uniótól az Orbán-kormány hibája miatt

A Tisza-kormány kaphat a fejére az uniótól az Orbán-kormány hibája miatt

Újabb elmarasztaló ítélet született.

Kell az adat az új kormány stratégiájához?

Kell az adat az új kormány stratégiájához?

Csaknem hatvanhatezer gazdaság megkérdezésével országos agrárössszeírás indul, hogy kiderüljön, milyen állapotban van a hazai mezőgazdaság. Tiszta kép kell az új kormány döntéshozóinak az agrárstratégia alakításához, amelyben kirajzolódhat a következő évek iránya.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei?

Korszakváltás előtt a magyar kkv-k: kik lesznek a következő évek nyertesei? (x)
Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van

Magyarország jövője a Nemzeti Bajnok kkv-k kezében van


Az ország jövője a hazai kkv-szektor kezében van.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG