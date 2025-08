Bevezetik a dunai áradást a Sióba

Az államtitkár kitért arra, hogy a vízgazdálkodás ma már nem különálló szakterület, hanem a klímához való alkalmazkodás kulcsa. A vízgazdálkodási tárcaközi bizottság munkája révén országosan összehangolt, tudásalapú beavatkozásokat végeznek. A nagy felületi vízvisszatartás, a talajművelési módszerek, a tájhasználat átalakítása, az állami ösztönzők, a birtokpolitikai eszközök együtt képezik ezt a rendszert, amelyhez a tolnai vízpótlás is illeszkedik.

Most 800 millió forintot költenek erre.

Vízpótlás kezdődött a Duna tolnai holtágán a folyón levonuló, kisebb árhullámnak köszönhetően, a holtágba mintegy félmillió köbméter víz kerül – jelentette be az Energiaügyi Minisztérium vízgazdálkodásért felelős államtitkára hétfőn Bogyiszló határában, a kutyatanyai zsilipnél, sajtótájékoztatón.

