Biztonságos vagy sem? Új állásfoglalás jelent meg a magyar almákról

mfor.hu

Bátran lehet fogyasztani a hazai gyümölcsöt, de a bio továbbra is kevesebb vegyszert tartalmaz.

A magyarországi termelőktől származó almák megfelelnek a jelenleg érvényben lévő élelmezésegészségügyi szabályozás előírásainak, ezért biztonságosnak minősülnek – hangsúlyozza az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet (ÖMKi) állásfoglalásában.

A kutatóintézet a PAN Europe elmúlt héten nyilvánosságra hozott kutatására reagált, amelyben a civil szervezet az Európában és Magyarországon forgalomba került almákban található növényvédőszer-maradékok kapcsán tett megállapításokat. (Az ügy előzményéről, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal álláspontjáról további részleteket laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Piac és Profit oldalán is olvashat, itt.) 

A magyar almák megfelelnek az élelmiszerbiztonsági előírásoknak
A magyar almák megfelelnek az élelmiszerbiztonsági előírásoknak
Fotó: DepositPhotos.com

Az ÖMKi rámutatott: a hatályos maximális szermaradék határértékeket (MRL) a magyarországi termelők a legtöbb esetben betartják. A hazai termények megfelelnek a jelenleg érvényes élelmezésegészségügyi szabályozás előírásainak, ezért biztonságosnak minősülnek.

Ugyanakkor a kutatóintézet egyetért azzal a megállapítással, hogy az EU és így Magyarország élelmiszerbiztonsági előírásai jelenleg figyelmen kívül hagyják, hogy a szokványos előállítású (nem bio) zöldségekben és gyümölcsökben általában többféle növényvédő szer hatóanyagmaradéka van jelen egyszerre, úgynevezett koktélhatás érvényesül. Ezért az OMKi álláspontja szerint célszerű minimalizálni a növényvédő szerek maradékai okozta terhelést, különösen a sérülékeny csoportok, így a gyermekek, idősek és a betegek számára.

Felhívták a figyelmet arra, hogy az ökológiai gazdálkodásból származó, köznapi néven „bio” zöldségek és gyümölcsök a szokványosnál jóval alacsonyabb növényvédőszer-maradék tartalommal bírnak. Ez az ökológiai gazdálkodás termesztéstechnológiájából adódik, amely kizárja a szintetikus kémiai növényvédő szerek alkalmazását. Számos klinikai vizsgálat támasztja alá, hogy a biotermékek fogyasztásával már rövid távon is jelentősen csökkenthető a növényvédő szer bomlástermékek jelenléte a szervezetben.

Zavar a fejekben és az előírásoknál 

Az ÖMKi megjegyzi: bár a fogyasztók többsége a bioélelmiszereket elsősorban a vegyi anyagok mellőzésével és a fenntarthatóság iránti elkötelezettséggel társítja, mégis zavar uralkodik a konkrét ökológiai gazdálkodási előírásokat, illetve a bioélelmiszer fogalmát és jelölését illetően. Az ökológiai gazdálkodásból származó (bio) élelmiszereket az Európai Unióban az úgynevezett EU ökológiai logó különbözteti meg a többi terméktől a fogyasztók számára. A zöld alapon fehér csillagokból kirakott levél védjegy ugyanis csak azon élelmiszerek csomagolásán tüntethető fel, amelyek a termőföldtől a boltok polcáig megfeleltek az ökológiai gazdálkodás előírásainak – és ezt az élelmiszerfelügyeleti hatóságok által akkreditált ökológiai ellenőrző szervezetek (Magyarországon jelenleg a Biokontroll Hungária Kft. vagy a Bio Garancia Kft.) tanúsítványával is igazolni tudják.

Magyarországon kiváló bio étkezésialma-termelők vannak, és bio növényvédelmi technológiára szakosodott professzionális tanácsadók támogatják őket a piacképes, étkezési árualap előállításában – fejti ki az OMKi –, és a legtöbb kiskereskedelmi lánc vagy e-kereskedelemben aktív élelmiszerforgalmazó kínál biotermékeket, így bioalmát is a vásárlóknak. A biotermelés technológiája és a megfelelő minőség tehát rendelkezésre áll. Az ökológiai almatermesztés hozama azonban áltagosan 80-95 százalékát éri el a konvencionálisnak. A különbség az OMKi szerint nem veszélyezteti az ellátási láncot – főleg, ha figyelembe vesszük az élelmiszerpazarlás jelenlegi mértékét.

(MTI) 

