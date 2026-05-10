Agrárium állatok Élelmiszeripar, agrárium

Bóbitás vagy kopasznyakú lesz az ország legszebb tyúkja?

Szirmai S. Péter
Büszke a tyúkjára? Akkor sürgősen nevezze be az I. Online Háztáji Tyúkszépségversenyre! Érdemes, mert akkor is nyer, ha nem az Öné az első! A szervező szerint élete egyik legjobb döntése volt, hogy vidékre költözött. 

„Nem számít a fajta, nem számít a standard! Nálunk a 'falusi vegyes' is lehet királynő. Ha büszke vagy a tyúkodra, nevezd be május 20-ig, és nyerj értékes díjakat!” Így buzdítja az érdeklődőket a Városról vidékre honlap, amelyen még bő egy hétig tart az amúgy ingyenes nevezés az I. Online Háztáji Tyúkszépségversenyre.

Karakter és kisugárzás, tyúkoknál is 

Kétlábon járó szépségkirálynőkből persze eddig sem volt hiány, de akkor miért különleges ez a verseny? Nos, a szervezők szerint ez nem merev baromfiipari szakkiállítás.

Ezen a szépségversenyen a karakter, a kisugárzás és nem utolsó sorban a gazda szeretete dönt.

“Legyen bóbitás, kopasznyakú, óriás vagy törpe, nálunk minden háztáji kapirgáló esélyes a dicsőségre! A győzteseket Ti, a közönség választjátok ki” – ígérik a büszke háztáji baromfitartóknak a szervezők.

Egy tyúknak is lehet szépsége
Fotó: DepositPhotos.com

A nevezéshez csak a tyúk fajtáját és nevét, illetve a gazda nevét és e-mail címét kell megadni, valamint pár szót kell írnia a nevezőnek önmagáról és a becses szárnyasról. Mindenekelőtt pedig fel kell tölteni róla a lehető legsármosabb fotót! (Fontos, hogy kakassal nem, csak tyúkkal lehet nevezni!)

Az online szavazás május 21-én indul és május 31-ig tart. Az eredményhirdetést, majd az azt követő ünnepélyes online tyúkgálát június 4-én tartják.

Ezt nyerhetik a büszke gazdák  

Azért is érdemes nevezni, mert nemcsak a díjazottak, hanem több szerencsés résztvevő is értékes nyereményekre számíthat. A legszebbeknek választott első helyezett tyúknak (és gazdájának) 100 ezer forint a díja, és egy évre elegendő baromfivitamint, valamint egy keltetőgép-csomagot is kap.

A szerencsés második helyezett 80 ezer forintra, 50 ezer forintos vásárlási utalványra és még értékes könyvekre is számíthat. A harmadik legszebbnek választott szárnyasnak is félszázezer forint a díja, és ugyanekkora kertészeti utalvánnyal is gyarapodik a gazdi.

Még a nem díjazottak között is vásárlási utalványokat, szakkönyveket sorsolnak ki. Minden más nevező is értékes kedvezménycsomagot, vásárlási kuponokat kap majd, jutalmazva ezzel a szép tyúkok gondos gazdáját.

Utóbbiak szívet melengető kommenteket fűznek a nevezésükhöz. “Ezer arca van. Hol teljesen mélyfeketének tűnik, hol pedig olyan világosnak, hogy csak úgy ragyognak sárgásvörösen a tollai, mintha egy sárkány izzó, pikkelyes bőre lenne„ – áradozik kedvenc szárnyasáról az egyik gazdi. Azt is elárulja róla, hogy “a habitusa egyébként szórakozott. Ő az, aki mindenhonnan elkésik, eltéved, és nagyon mulatságos, mikor hirtelen rájön, hogy megint egyedül maradt” – jegyezte meg kedvencéről az egyik nevező.  

Vidéki idill

A tyúkszépségversenyt meghirdető „Városból vidékre” honlap alapítója, Tóth Zoltán azért indította ezt a weboldalt, mert sokan szeretnének a városból természetesebb környezetbe, vidékre költözni. Ezt maga is megtette, és ez volt élete egyik legjobb döntése. Ezért osztja meg tapasztalatait a falusi élet fontos tudnivalóiról és az önellátásról.

Amint megfogalmazta: “Talán eloszlatok néhány félelmet, és egyre többen merik majd így meglépni ezt az életmódváltást. A falusi élet tele van lehetőségekkel, amiket érdemes kiaknázni..."

