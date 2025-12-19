2p
Agrárium Brazília Élelmiszeripar, agrárium Európai Unió Védővámok, kereskedelmi háború Ursula von der Leyen

Brazílinák is elege van Ursula von der Leyenékből – falnak ment egy másik fontos brüsszeli javaslat is

mfor.hu

Az utolsó pillanatban rántották be a kéziféket.

António Costa az Európai Tanács elnöke a péntek hajnalban lezárult tanácsülés után beszámolt arról, hogy Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével együtt Brüsszelben egyeztetett európai gazdálkodók képviselőivel. Kiemelte: az unió az európai gazdák oldalán áll, a mezőgazdaság stratégiai jelentőségű ágazat, az élelmiszerbiztonság védelme pedig alapvető uniós cél. Véleménye szerint az Európai Bizottság javaslatai jó kiindulópontot jelentenek a tárgyalásokhoz, és egy új valósághoz igazodó új keretrendszer kialakítására van szükség.

Ursula von der Leyen pedig tájékoztatott arról is, hogy az uniós vezetők a geogazdasági kérdésekről, köztük a Mercosur-kereskedelmi megállapodásról is tárgyaltak. Elmondása szerint áttörés született annak érdekében, hogy 2026 januárjában sikeresen lezárják a megállapodást, ugyanakkor néhány kérdés rendezése érdekében a felek enyhén elhalasztják az aláírást.

Von der Leyen hangsúlyozta: a Mercosur-megállapodás gazdasági, diplomáciai és geopolitikai szempontból is kiemelkedő jelentőségű Európa számára, új kereskedelmi és gazdasági lehetőségeket teremt a tagállamoknak, miközben a beépített ellenőrzési és védelmi mechanizmusok biztosítják az európai gazdák és fogyasztók érdekeinek védelmét.

A megállapodás elfogadása hosszú évek óta húzódik, és az e heti tanácsülés előtt néhány nappal még biztosnak látszott, hogy ezúttal sikerül megszavazni, ám az utolsó pillanatban többek között Franciaország és Olaszország is újabb kifogásokat fogalmazott meg, ezért le kellett venni a napirendről a szavazást.

A Reuters beszámolója szerint Lula da Silva brazil elnök arra figyelmeztetett, hogy amennyiben decemberben nem születik meg a megállapodás, Brazília addig nem is fogja aláírni azt, amíg ő az elnök.

„Ha most nem csináljuk meg, Brazília nem írja alá a megállapodást, amíg én vagyok az elnök. Ha nemet mondanak, mostantól kemények leszünk velük szemben. Mindent megadtunk, amit diplomáciailag egyáltalán lehetséges megadni”

- fogalmazott egy kormányülésen a brazil elnök.

 

